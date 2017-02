Von Peter Nindler

Innsbruck – Ende Oktober hat die Bezirkshauptmannschaft im zweiten Anlauf das geplante Seminarhotel am Obernberger See mit dem markanten runden Turm und den teils in den Hang eingegrabenen Wohntanks naturschutzrechtlich genehmigt. Das Verfahren war überschattet von einer Weisung der für Naturschutz zuständigen Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne), der Beiziehung eines nichtamtlichen Sachverständigen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen Felipe. Letztere wurden eingestellt, doch die Begründung der Staatsanwaltschaft birgt Zündstoff. Und vor der in den nächsten Wochen zu erwartenden Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts über die von der Landesumweltanwaltschaft eingebrachten Beschwerde gegen den positiven Bescheid wirft sie einige Fragen auf.

Indem die Innsbrucker Anklagebehörde das Vorgehen von Felipe strafrechtlich beurteilen musste, hat sie auch das Behördenverfahren durchleuchtet. Und da stieß sie auf eine interessante E-Mail, die der Anwalt des Projektbetreibers, Thomas Kerle, an den Verfahrensleiter der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land geschrieben hat. Darin äußerte Kerle die Bitte, ihn auf das Erfordernis weiterer Unterlagen hinzuweisen, „um den Argumenten der Gegenseite den Wind aus den Segeln zu nehmen“.

Für die Staatsanwaltschaft ergibt sich dadurch der Anschein der Befangenheit. „Derartige Kommunikation ist zweifelsfrei geeignet, bei einem außenstehenden Dritten den Eindruck zu erwecken, dass sich zwischen den Verfahrensbeteiligten, den entscheidenden Organen und eben auch der Person des Amtssachverständigen, wahrscheinlich auch bedingt durch die äußerst lange Verfahrensdauer und intensive Betreuung des Verfahrens, ein gewisses Naheverhältnis gebildet hat“, heißt es wortwörtlich. Und weiters folgert die Staatsanwaltschaft, dass diese Umstände jedenfalls geeignet seien, „zumindest den Eindruck zu erwecken, der agierende Amtssachverständige wie auch die Behördenvertreter seien nicht völlig unvoreingenommen (§ 7 Abs 1 Z 4 AVG), sodass im Sinne des Grundsatzes der materiellen Wahrheitsfindung die Beiziehung eines weiteren Sachverständigen gegenständlich nicht nur vertretbar, sondern durchaus angezeigt erscheint“.

Gegenüber der TT bestätigt Rechtsanwalt Thomas Kerle, dass er das Schreiben verfasst hat. Wurde interveniert? „Natürlich nicht“, sagt der Anwalt. Er spricht von einer Einzelmeinung des Staatsanwalts. „Und von einer Befangenheit der zuständigen Vertreter der Bezirkshauptmannschaft kann gar keine Rede sein.“ Natürlich sei man in einem solchen Verfahren ständig mit der Behörde im Kontakt und man wolle natürlich wissen, welche Unterlagen noch benötigt werden. „So ist das Schreiben auch zu verstehen. Es hat aber keine Intervention bei der Naturschutzbehörde gegeben.“ Im Gegensatz zu Kerle bezeichnet Projektbetreiber Clemens Unteregger das Schreiben als „Fehler“, weil es einen völlig falschen Eindruck vermittle.

Erwartet sich Anwalt Thomas Kerle, dass die Einschätzung der Staatsanwaltschaft auch in das Verfahren am Landesverwaltungsgericht einfließen könnte? „Möglicherweise wird es in der mündlichen Verhandlung thematisiert, aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ja nichts mit dem Verwaltungsverfahren zu tun.“ Er wisse – wie gesagt – auch nicht, wo die Befangenheit der Behörde liegen soll.

2014 hat das Landesverwaltungsgericht den ersten positiven Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck gekippt, das Verfahren dauert insgesamt schon rund sieben Jahre.