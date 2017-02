Gries a. B. – Der mehrheitlich gefasste Beschluss, ein neues Kommunalfahrzeug um 190.000 Euro anzuschaffen, sorgte in der jüngsten Sitzung des Grieser Gemeinderates für heftige Wortgefechte. Die ÖVP und die Liste Gemeinsam für Gries stimmten dagegen. Zum einen stelle sich die Frage nach dem Bedarf für den Unimog, erklärt GR Andreas Vogelsberger (Gemeinsam für Gries). Zum anderen werde das Fahrzeug bestellt, obwohl die Gemeinde noch immer kein Budget für 2017 verabschiedet habe.

Der ehemalige SPÖ-Vizebürgermeister Siegfried Kerschbaumer erinnert auf Rückfrage der TT daran, dass bereits 2013 ohne beschlossenes Budget ein Tanklöschfahrzeug bestellt worden sei. Damals hätten mehrere Gemeinderäte bei Bezirkshauptmann Herbert Hauser vorgesprochen, weil mit Mai 2013 immer noch kein Budgetbeschluss für das laufende Jahr vorlag. Und Hauser habe dabei sinngemäß darauf hingewiesen, „dass es nicht sein kann, dass solche Anschaffungen ohne Budgetvoranschlag beschlossen werden“.

BM Karl Mühlsteiger (Offene Gemeindeliste) kann die Aufregung nicht nachvollziehen: Der Vertrag für das Gemeindefahrzeug – dessen Ankauf übrigens großteils mit Landesförderungen gedeckt sei – werde zwar dieser Tage unterschrieben, aber bis die Rechnung vorliege und die Zahlung schlagend werde, „ist das Budget längst beschlossen“. Vorher werde man „keinen Cent auszahlen“. Im Budgetentwurf – der bis gestern zur Einsicht aufgelegt war – sei der Ankauf selbstverständlich eingearbeitet. Und der Budgetbeschluss werde nun Anfang März nachgeholt.

Dass ein Budget erst nach Jahreswechsel beschlossen werde, „sei keine Seltenheit“, so Mühlsteiger, in Gries sei das zuletzt mehrfach der Fall gewesen, auch andere Gemeinden würden das so handhaben. „Wir erhalten Zahlen von öffentlichen Stellen, die wir berücksichtigen und mit denen wir genau kalkulieren müssen, teilweise erst recht spät“, begründet Mühlsteiger den noch ausstehenden Beschluss, „dafür können wir dann, wenn die Endzahlen vorliegen, umso exakter planen.“ Eine Rüge der BH für den Ankauf des Tanklöschfahrzeuges – das regulär ins Budget eingebaut und über zwei Jahresraten bezahlt worden sei – habe es „nie gegeben“, ergänzt Mühlsteiger.

Laut Gemeindeordnung sei das Budget jeweils bis Ende des Jahres zu beschließen, betont Christine Salcher, Leiterin der Gemeindeabteilung im Land, „es gibt hier schon klare Fristen“. Allerdings handle es sich um eine sanktionslose Bestimmung: „Wenn manche Gemeinden das Budget erst Anfang des Jahres beschließen, ist das halt so.“ Im ersten Quartal gelte dann ein „Voranschlagsprovisorium“, d. h., der Haushaltsplan des Vorjahres dient weiter als Grundlage. „Bestehende Verpflichtungen wie Gehaltszahlungen sind zu leisten, Ermessensausgaben aber nicht möglich“, führt Salcher aus. „Im Laufe des ersten Vierteljahres haben dann in der Regel alle Gemeinden ihr Budget beschlossen.“ (md)