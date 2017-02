Von Harald Angerer

Kirchberg – Die Finanzen beschäftigten in der jüngsten Sitzung den Gemeinderat Kirchberg. Es galt, den Rechnungsabschluss für 2016 abzusegnen und etwaige Überschreitungen zu genehmigen. Im Jahr 2016 verbuchte die Gemeinde Kirchberg Einnahmen in der Höhe von 14,7 Millionen Euro. Dem gegenüber standen Ausgaben von knapp 14,2 Millionen, was einem Überschuss von gut 500.000 Euro entspricht. Damit konnte die Gemeinde wie auch schon in den vergangenen Jahren positiv abschließen. Für die vier Überschreitungen gab es auch grünes Licht vom Gemeinderat.

Positiv entwickelt hat sich auch wieder der Schuldenstand. Dieser lag mit 31. Dezember 2016 bei 11,2 Millionen Euro. Dies sei aufgrund der großen Vorhaben der vergangenen Jahre, wie zum Beispiel der Sanierung der Kitzbüheler Straße, ein passabler Wert, wie Bürgermeister Helmut Berger in der Sitzung betonte. Der Verschuldungsgrad liegt damit bei gut 38 Prozent. Dies würde auch weitere Investitionen ermöglichen, wenn sie dringend notwendig wären.

Sehr zufriedenstellend entwickeln sich auch die fortdauernden Einnahmen der Gemeinde. Der Anstieg der Kommunalsteuer sei ein Indikator dafür, dass es der Wirtschaft in Kirchberg gut gehe, betonte der Bürgermeister. Die Kommunalsteuer lag im abgelaufenen Jahr 2016 immerhin bei knappen 1,3 Millionen Euro.