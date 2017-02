Von Helmut Mittermayr

Tannheim – Beim täglichen Studium der Tiroler Tageszeitung war der Tannheimer Bürgermeister Markus Eberle über einen Artikel gestolpert, der ihm die Laune gründlich verdarb, auch wenn ihm das Wissen über den Inhalt seit Langem bekannt war. „(...) erstmals schlug sich auch die 10.000-Einwohner-Marke im Haushalt mit zusätzlichen 866.300 Euro bei den Ertragsanteilen nieder“, hieß es in dem Bericht über das 30-Millionen-Rekordbudget der Stadtgemeinde Imst für das heurige Jahr. Imst hatte die 10.000er-Marke geknackt, was dauerhaft Folgen für die Finanzen der Kommune hat. Hunderttausende Euro fließen nun zusätzlich ins Budget der Stadt. Ein Großteil davon nicht, weil mehr Einwohner einfach mehr Zuschüsse des Bundes bedingen würden, sondern vor allem, weil ab der 10.000er-Marke ein neuer Prokopfschlüssel in Kraft tritt. Die Bürger sind dann der Republik bei den so genannten Ertragsanteilen nicht mehr den Faktor 1,61, sondern 1,66 wert. Also drei Prozent mehr, was in Imst künftig ein Plus von fast 900.000 Euro bedeutet.

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel macht zwischen Landgemeinden unter 10.000 Bürgern und Städten mit einer Population von mehr als 50.000 sogar einen Unterschied von 30 Prozent aus. „Unter 10.000 Einwohnern heißt der Multiplikator 1,61, zwischen 10.000 und 20.000 dann 1,66, von 20.000 bis 50.000 genau 2, was in Tirol keine Gemeinde berührt. Und ab 50.000 wird mit 2,33 – für Innsbruck – gerechnet“, weiß Christine Salcher, Leiterin der Gemeindeabteilung beim Land Tirol. Die Juristin erklärt, dass bei den letzten Finanzausgleichsverhandlungen kleinere Gemeinden bessere Konditionen erhalten hätten. Größere Kommunen hätten aber eben viele zentralörtliche Aufgaben – bis hin zu einer Klinik – zu meistern, die weit höhere Folgekosten bedingen würden.

Dass „ein Innsbrucker“ bei den Ertragsanteilen dem Staat 30 Prozent mehr wert ist als „ein Tannheimer“, stößt Dorfchef Eberle trotzdem sauer auf. „Dieser Schlüssel mag in Nachkriegszeiten korrekt gewesen sein, als es galt, zerstörte Infrastruktur wiederaufzubauen. Aber prinzipiell haben Städte neben der viel höheren Finanzkraft doch auch größte Vorteile, weil alles so nah beieinanderliegt und große Dichten vorherrschen. Das senkt infrastrukturelle Kosten enorm. Da muss niemand einen Kanal oder ein Glasfaserkabel für zwei Häuser verlegen“, sagt Eberle. Der Bürgermeister aus dem Hochtal fordert eine gänzlich andere Herangehensweise bei der Verteilung der Ertragsanteile, ein völliges Umdenken: „Heute ist es doch so, dass viele Landgemeinden mit einer Entvölkerung zu kämpfen haben oder zumindest mit Stagnation leben müssen, weil Angebote fehlen. Städte sind einfach anziehender.“ Um zumindest die Attraktivität der Orte am Land nur etwas verbessern zu können, benötige es viel mehr Geld als früher, glaubt Eberle. Daher müsse auch der Verteilungsschlüssel geändert werden. „Würde der Bezirk Reutte mit seinen gut 30.000 Einwohnern wie eine Einheit gesehen, hätten wir jedes Jahr 2,5 Millionen Euro mehr. Damit könnten auch kleinere Gemeinden endlich aufzurüsten beginnen.“