Schwoich – In feierlichem Rahmen wurden vor Kurzem Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schwoich für ihre Verdienste ausgezeichnet. Bürgermeister Josef Dillersberger würdigte die Geehrten als „Persönlichkeiten, die als Vorbilder und Stützen tätig sind oder besondere sportliche Leistungen erbracht haben. Dass unsere Gemeinde Schwoich heute so gut und anerkannt dasteht, ist auch euer Verdienst!“

Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenringes der Gemeinde an zwei verdiente Persönlichkeiten: Pfarrer Rainer Hangler wirkt seit dem Jahr 2000 in Schwoich. „Der Geistliche begleitet die Menschen durch ihr Leben und versteht es, kirchliche Feiern zu besonderen, unvergesslichen Ereignissen zu machen. Unsere Kirche ist durch ihr Engagement noch mehr in den Mittelpunkt unseres Dorfes gerückt“, stellte Dillersberger fest und unterstrich besonders die gute Zusammenarbeit von Pfarre und politischer Gemeinde.

„Ein kritischer, aufrechter und hilfsbereiter Gemeindebürger“ – so charakterisierte Dillersberger seinen langjährigen Weggefährten Klaus Thaler. Als Ortsbauernobmann vertrat dieser den Bauernbund von 2004 bis 2016 im Gemeinderat. „Wenn jemand Hilfe benötigte oder ein Hof in Schieflage geriet, warst du nicht nur mit Rat, sondern vor allem auch mit Tat zur Stelle“, würdigte Dillersberger den Einsatz Thalers, der auch viele Jahre bei der Feuerwehr seine Führungsqualitäten unter Beweis stellte.

Das Ehrenzeichen der Gemeinde Schwoich erhielten Matthias Bichler, Hermann Edler, Richard Ellmerer, Johan­n Fuchs, Gottfried Gratz, Johann Gschwentner, Katharina Gschwentner, Martha Huber, Martin Kaindl, Aloisia Payr, Sabine Rieder, Christia­n Schellhorn, Anton Standl, Gertraud Steinbacher und Jose­f Steinbacher.

Das Sportehrenzeichen verlieh die Gemeinde Schwoich an Simone Kupfner und Raphaela Ritzer für ihre Erfolge im Langlauf. Die Sportehrenurkunde erhielten Eva Leng­auer-Stockner (alpiner Skilauf) und Thomas Egerbacher (Tennis).

Außerdem wurden an diesem Abend auch noch Brigitte Bichler, Gottfried Harrer, Resi Pichler, Josef Steinbacher, Hannes Tischler und Klaus Thaler als ausgeschiedene Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk der Gemeinde Schwoich bedankt. (hn)