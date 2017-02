Von Agnes Dorn

Haiming – Das geplante Vordach auf dem Platz vor dem Gemeindehaus wird nun wesentlich teurer als ursprünglich vom Architekten kalkuliert: Statt der bisher kolportierten 220.000 Euro wird der statisch problematische Bau nun 315.000 Euro netto kosten. Und das auch nur deshalb, weil man mit der bauausführenden Firma nach dem gestellten Angebot noch einen Nachlass um 75.000 Euro verhandeln konnte.

Dass ausgerechnet der letzt­e große Brocken des Gemeindezentrumbaus nun dermaßen hoch zu Buche schlagen wird, ließ beim gesamten Gemeinderat Ärger aufkommen, auch bei Bürgermeister Josef Leitner: „Ich werde dem zähneknirschend zustimmen, denn sonst bleibt uns nichts anderes übrig“, wollte er von der aufgeworfenen Idee einer Planänderung nichts wissen.

Dass die Statik für die 20 Meter Spannbreite betragende Dachkonstruktion nicht günstig werden würde, hätte der Architekt voraussehen müssen, so die Kritik. „Von den fünf interessierten Firmen sind drei bereits vor der Erstellung eines Angebots abgesprungen“, so Vizebürgermeister Christian Köfler.

Einfacher wird wohl das zweite Vorhaben rund um die Freiflächen in der Umgebung des Gemeindehauses umzusetzen sein: Der Gemeinderat hat nun einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, die Zone vor dem neuen Gebäude bis zur Kreuzung Ötztalerstraße und von dort jeweils in alle vier Richtungen als Begegnungszone mit einer 20-km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung auszustatten: Fußgänger, Rad- und Pkw-Fahrer sollen ebenbürtig eine gemeinsame Verkehrsfläche benützen.

Außerdem wurden bei der Sitzung auch die Mietverträge für Arzt, Physiotherapeut und Raika für die Räumlichkeiten im Gemeindehaus mehrheitlich um acht Euro pro Quadratmeter genehmigt.

Der Versuch des Gemeinderates, die Grundparzellen in der Wiesrainstraße trotz ihrer mit 300 Quadratmetern relativ geringen Größe zum Verkauf anzubieten, scheint zu gelingen: Für zwei Grundstücke wurde der Verkauf beschlossen, für weitere Bauplätze stehen Interessenten bereits in den Startlöchern, wie sich Bürgermeister Leitner erfreut zeigte. Auch die Bauparzellen an der Alten Bundesstraße, für die eine Raumordnungskonzeptänderung vom Gemeinderat genehmigt wurde, werden voraussichtlich in Größen von 300 bis 450 Quadratmetern und zum Preis von 100 Euro pro Quadratmeter zum Verkauf angeboten werden.

Eine Änderung des Raumordnungskonzepts wurde auch für einige Parzellen in Schlierenzau beschlossen, die jedoch teils für die eigenen Kinder der Besitzer, teils nur für „Weichende“ aus demselben Ortsteil vorgesehen sein werden.

Die Erschließungskosten für Bauwerber werden künftig in Haiming gleich hoch bleiben und das obwohl das Land den Satz erhöht hat. Durch eine nun beschlossene Senkung des Prozentsatzes, den die Gemeinde einheben kann (von 2,5 auf 1,15 Prozent) wird sich für den Häuslbauer finanziell zumindest in diesem Punkt nichts ändern.