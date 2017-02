Von Denise Daum

Innsbruck – Die Versäumnisse der Vergangenheit sollen nicht wiederholt werden, sagen Landesrätin Christine Baur und Innsbrucks Integrationsstadtrat Gerhard Fritz. Damit meinen die beiden Grün-Politiker das Versäumnis, dass man bei früheren Migrationsbewegungen zu wenig auf Deutschkurse gesetzt hat. In Zukunft soll also so gut wie möglich verhindert werden, dass Zuwanderer seit Jahrzehnten in Tirol leben und immer noch nicht richtig Deutsch können.

Nachdem neu angekommene Asylwerber in Flüchtlingsunterkünften Gratis-Deutschkurse angeboten bekommen, fördern Stadt Innsbruck und Land Tirol Kurse für dauerhaft in Tirol lebende Zuwanderer. Diese sollen bestehende Sprachkenntnisse vertiefen können. Bei Antragstellern aus Innsbruck werden 90 Prozent der Kurskosten getragen (Stadt und Land machen Halbe-Halbe), bei jenen außerhalb der Landeshauptstadt übernimmt das Land 45 Prozent.

Im Jahr 2016 haben 360 Migranten diese Förderung in Anspruch genommen (davon 228 in Innsbruck). 60 Prozent der Teilnehmer waren EU-Bürger, die Hälfte Frauen. Die Kosten für die Förderung betrugen im Vorjahr mehr als 83.400 Euro – für Baur gut investiertes Geld, denn „Sprache ist der Schlüssel zur Bildung, Arbeit und Integratio­n“.

Von verpflichtenden Deutschkursen will die Integrationslandesrätin aber nichts wissen. „Ich halte nichts von schwarzer Pädagogik“, erklärt Baur. Sehr wohl gebe es aber eine spezielle Regel für Mindestsicherungsempfänger: Scheitert beispielsweise die Arbeitssuche an mangelnden Deutschkenntnissen, kann die Mindestsicherung gekürzt werden.

Ausgenommen von der Förderung sind Schulpflichtige bis 15 Jahre, Studierend­e oder Asylwerber in der Grundversorgung.