Von Marco Witting

Innsbruck – Das Bundesheer rüstet auf. Es wird reformiert, umstrukturiert und vor allem rekrutiert. Bundesweit sollen bis 2020 rund 9800 neue Jobs geschaffen werden – etliche davon auch in Tirol. Insgesamt 1,7 Milliarden Euro werden in modernere Ausrüstungen, bessere Ausbildung und Kasernen investiert. Und wer dieser Tag­e mit altgedienten Soldaten spricht, der hört auch etwas von Aufbruchsstimmung innerhalb des Heeres. Eine Renaissance, die man wohl der geänderten Sicherheitslage in Europa und der Welt zu verdanken hat. Und auch bei den jungen Rekruten merkt man eine Veränderung. Erstmals seit Langem haben sich im vergangenen Jahr prozentuell weniger junge Männer zum Zivildienst gemeldet.

Das sagt Klaus Primeßnig, Leiter der Ergänzungsabteilung, und damit im Militärkommando Tirol zuständig für die so genannte Stellungskommission, die die Tauglichkeit der jungen Burschen überprüft. Doch Primeßnig schränkt gleich ein. „Wir haben tatsächlich einen leichten Rückgang beim Zivildienst festzustellen. Er ist aber noch nicht so markant. Woran das hängt, ist schwer zu sagen.“ Laut Zahlen der Ergänzungsabteilung gaben im Jahr 2016 575 junge Männer aus dem Jahrgang 1998 eine Zivildiensterklärung ab. Zum Vergleich: 2015 wurden insgesamt in Tirol 1600 Zivildienstanträge eingebracht. Darin enthalten waren aber alle Jahrgänge, die den Wehr- und Zivildienst noch offen hatten. Die Zahlen sind somit nicht gänzlich vergleichbar. Ob man von einer gestiegenen Bedeutung des Heers sprachen kann, das lasse sich derzeit noch nicht sagen, erklärt Primeßnig. Einen Trend könnte man erst feststellen, wenn sich diese Entwicklung auch im heurigen Jahr fortsetzt bzw. verstärkt.

Klar ist, dass das Bundesheer mittlerweile sehr viel unternimmt, um die Rekruten vom Militärdienst zu überzeugen. „Es gibt mittlerweile einen zusätzlichen Service, bei denen die künftigen Grundwehrdiener Informationen aus der Praxis bekommen.“ Auf der anderen Seite steht aber beim Bundesheer, dass auch die Zahl der jungen Männer, die tauglich sind, stetig zurückgeht. Primeßnig: „Wir haben da diesbezüglich bei den geburtenschwachen Jahrgängen die Talsohle erreicht.“ In den vergangenen drei Jahren seien die Zahlen der stellungspflichtigen jungen Tiroler „stark zurückgegangen“. Rund 400 jung­e Männer weniger seien so heuer zur Stellung angetreten.

Wenig verändert hat sich die Quote der Tauglichkeit. 2412 Tiroler Burschen wurden im Vorjahr bei der Musterung als „tauglich“ eingestuft. 399 waren „untauglich“. Bei 855 wurde von der Stellungskommission eine „vorübergehende Untauglichkeit“ festgestellt. Wie in den Jahren zuvor waren damit nur zwei von drei jungen Männern in Tirol sofort tauglich. Bei jenen, die vorübergehend untauglich eingestuft werden, sei statistisch gesehen davon auszugehen, dass „rund 20 Prozent“ letztlich als untauglich eingestuft werden, wie der Leiter der Ergänzungs­abteilung erklärt.

Außerdem zählte das Militärkommando (Stand 15. Februar) akutell knapp 200 Verfahren, die derzeit ausgesetzt sind. Im Vergleich zu den Vorjahren in etwa gleich geblieben sind die Ursachen, warum die jungen Männer untauglich sind. Während österreichweit die Burschen in Westösterreich am gesündesten sind, gibt es bei den Krankheitsgründen kaum große Unterschiede. Jeder Dritte leidet an einer „psychischen Störung“ und kann bzw. braucht nicht zum Militär.