Einem Baustart für die umstrittene neue Seilbahn auf den Patscherkofel steht nun nichts mehr im Weg: Das Landesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des Österreichischen Alpenvereins, Sektion Touristenclub Innsbruck, gegen die seilbahnrechtliche Genehmigung abgewiesen. Der Alpenverein legte Beschwerde ein, da er durch die neue Bahn unter anderem seine Dienstbarkeiten verletzt sieht. Das Gericht kommt hingegen zu dem Schluss, dass durch die Erteilung der Rodungsbewilligung die Dienstbarkeit des Alpenvereins nicht gefährdet oder beeinträchtigt werde. Zudem könne eine Beeinträchtigung der Quellen, an denen der Alpenverein wasserberechtigt ist, mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen werden. Mit der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hält der Zeitplan der Stadt Innsbruck für die neue Patscherkofelbahn. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zufolge soll der Baustart Anfang April erfolgen.

Im Dezember hatten sich Tirols Sozialvereine darüber beklagt, dass das Land Tirol die Förderungen lediglich fortgeschrieben, aber nicht angepasst hat. Rund 100.000 Euro müssten deshalb eingespart werden. Offenbar gab es jetzt in den Verhandlungen u. a. mit dem Obdachlosenverein Dowas, Dowas für Frauen, Frauenhaus und Aidshilfe Tirol eine Einigung. Wie es heißt, sollen dreijährige Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Eckpfeiler der Vereinbarung ist auch eine Abgeltung der kollektivvertraglichen Gehaltserhöhungen der Mitarbeiter. Über einen Leistungsvertrag verfügt bereits die Schuldenberatung Tirol, deren Budget heuer um rund 40.000 Euro aufgestockt wird.

Der Bericht des Landesrechnungshofs über den ehemaligen Axamer Gemeindeamtsleiter, der gleichzeitig Chef des Bauamts war, sorgt für Aufregung. Schließlich häufte der Gemeindebedienstete Resturlaub von 2021,50 Stunden sowie ein Arbeitszeitguthaben von 5844,33 Stunden an. Der Landesrechnungshof errechnete mehr als vier Jahre Zeitausgleich. Seit 1. Juli 2016 ist er bis zu seiner Pensionierung im Februar 2019 dienstfrei gestellt. Landesrechnungshofdirektor Reinhard Krismer spricht von einem exemplarischen Fall, der den Gemeinden zu denken geben sollte. Es benötige in den Gemeinden eine genaue Zeiterfassung. In den früheren Berichten zu Jenbach oder Reutte hat der LRH bereits auf zu viele Überstunden in den Gemeindestuben aufmerksam gemacht. (dd, pn)