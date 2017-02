Reutte – Tannheims Bürgermeister Markus Eberle hatte am Beispiel Imst kritisiert, dass einwohnerstarke Orte pro Kopf mehr Geld vom Staat über Ertragsanteile bekommen als kleine Gemeinden. Imst hat eben die 10.000er-Marke überschritten, was der Stadt ein Plus von fast 900.000 Euro beschert. Innsbruck erhält etwa für jeden Einwohner eine Summe, die mit dem Multiplikator 2,33 gerechnet wird, Tannheim nur mit 1,61.

Reuttes FPÖ-Bezirks­obmann Fabian Walch sieht den ländlichen Raum durch diesen abgestuften Bevölkerungsschlüssel sogar gefährdet. Dieses System sei Freiheitlichen schon länger ein Dorn im Auge. „Bereits 2014 hat die FPÖ im Nationalrat auf diese Schieflage aufmerksam gemacht“, erinnert er. Gerade das Außerfern werde besonders stark benachteiligt, gebe es doch keine Gemeinde, die an die 10.000er-Marke heranreiche. „Eines der größten Probleme in unserem Bezirk ist die Abwanderung, vor allem die Jugendabwanderung. Das bedroht zunehmend die Lebensfähigkeit vieler Gemeinden, wenn nicht sogar ganzer Täler. Hier muss gegengesteuert werden. Mit finanzieller Geringschätzung der betroffenen Bevölkerung erreicht man das Gegenteil“, sieht Walch dringenden Handlungsbedarf und fordert ein Umdenken: „Jeder Bürger muss gleich viel Wert sein, egal, ob aus Gramais, Imst, Innsbruck oder Wien.“ Die ÖVP habe bislang in der Regierung daran nichts geändert und sich auf die Seite der großen Städte gestellt, kritisiert er – und die „Untätigkeit“ der beiden lokalen VP-Größen BR-Präsidentin Ledl-Rossmann und NR Pfurtscheller gleich mit. (TT, hm)