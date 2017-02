Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Vorstand der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck wird am Freitag beratschlagen, wie es am Patscherkofel weitergehen soll. Der viel kritisierte Neubau einer Einseilumlaufbahn (Gesamtprojekt: 58 Mio. €) ist wegen der abgewiesenen Beschwerde durch das Landesverwaltungsgericht gegen die seilbahnrechtliche Genehmigung – die TT berichtete – so gut wie nicht mehr zu verhindern. Und somit auch die Situierung der von der Sektion so bekämpften Bergstation. Eine ordentliche Revision vor dem Verwaltungsgerichtshof wurde dem Alpenverein verwehrt. Eine außerordentliche hätte keine aufschiebende Wirkung.

Der AV-Sektion gehört, wie berichtet, das Kofel-Schutzhaus. Im unmittelbaren Westen davon soll die Bergstation errichtet werden. Die Sektion bangt um die Terrassen-Aussicht ins Stubai und letzten Endes auch um die wirtschaftliche Zukunft des Schutzhauses. Alle Vergleichsgespräche endeten bis dato ohne nennenswerte Annäherung. Zuletzt erneuerte die Stadt das Angebot einer Schutzhaus-Bestandsgarantie.

Der Sitzung am Freitag will AV-Präsident und Sektionsanwalt Andreas Ermacora nicht vorgreifen. Zumindest sieht er sich durch die Ausführung des Landesverwaltungsgerichtes aber in einem Punkt bestätigt: „Die Rodungen [der neuen Trasse; Anm.] wurden gesetzeswidrig durchgeführt.“ Weil der AV nämlich die seilbahnrechtliche Genehmigung vollinhaltlich beeinsprucht hatte. Und davon sei auch die Rodungsbewilligung umfasst gewesen, erg­o selbige vor Weihnachten ohne Bewilligung erfolgt. Ein diesbezügliches Verfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck läuft noch. Indes, so Ermacora, würden die Vorbereitungen zur Einleitung einer Bürgerinitiative gemäß Stadtrecht voranschreiten.

Dass er „an einer gedeihlichen Zusammenarbeit am Berg mit dem Alpenverein weiter interessiert“ sei, bekräftigte gestern Patscherkofelbahnen-GF Thomas Scheiber gegenüber der TT. Er reichte gestern Mittag die überarbeitete, da redimensionierte Mittelstation in Wien bei der Seilbahnbehörde ein. Am Bau der Gastronomie in der Bergstation will er festhalten. Die vom AV dagegen ins Treffen geführte, weil auf dem Bergstationsgrundstück lastende Dienstbarkeit „umfasst uns nicht“. Die Gastro in Betrieb nehmen werde er aber „erst, wenn klargestellt ist, dass wir sie auch betreiben dürfen“.