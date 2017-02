Von Michael Domanig

Zirl – Mit der Eröffnung des neuen Kultur- und Veranstaltungszentrums „B4“ in der Zirler Bahnhofstraße ging im September 2015 ein langgehegter Wunsch der Gemeindepolitik, der Vereine und der Zirler Bevölkerung in Erfüllung. Rund 250 Veranstaltungen aller Art sind dort seither in Szene gegangen. Für eine vierköpfige Familie in einem Nachbarhaus bedeuten viele der Konzerte und Feiern jedoch vor allem eines – Lärmbelastung. Denn seit Inbetriebnahme des „B4“ kommt es, anders als vorgesehen, immer wieder zu störenden Schallübertragungen ins angrenzende Objekt.

„Insbesondere wenn im ‚B4‘ Livebands spielen, ist die Lärmbelästigung für meine Mandanten inakzeptabel“, berichtet Rechtsanwalt Bernd Schmidinger, gerade die Bässe seien stark durchzuhören. Daher suche man gemeinsam mit der Wohnungseigentum (WE) als Errichterin und der Marktgemeinde Zirl als Betreiberin des „B4“ nun nach einer technischen Lösung.

Die WE habe das Bauprojekt nach einem abgeschlossenen Architekturwettbewerb als Bauträger übernommen und zeit- und kostengerecht (7.7 Mio. Euro brutto) an die Gemeinde Zirl übergeben, betont WE-Geschäftsführer Walter Soier. Für Planung und Abwicklung habe man externe Spezialisten beigezogen – konkret einen Generalplaner, der dann weitere Fachplaner in seinen Auftrag übernahm. „Wenn augenscheinlich Mängel auftreten, ist es für die WE selbstverständlich, diese zu beheben“, sagt Soier. „Alle ziehen an einem Strang, mit der Marktgemeinde, den beteiligten Firmen und Planern und den betroffenen Nachbarn gibt es eine konstruktive Gesprächsbasis.“

Ein Sachverständiger habe schon mit seinem Gutachten begonnen, führt Soier weiter aus. Dieses soll klären, „ob es sich um einen Planungs- oder Ausführungsfehler oder beides“ handelt. Eine Messung habe bereits stattgefunden, diese sei aber noch nicht ausreichend, um die Schadensursache festzustellen – etwa, wo Schallbrücken bestehen könnten. Also sollen in den kommenden Wochen zwei bis drei weitere Messungen bei Veranstaltungen folgen, die nächste bereits am Samstag bei einem Faschingsball im „B4“.

Nach den Analysen werde man dann „Gespräche mit den Versicherungen, Planern und allen Involvierten aufnehmen“, meint Soier, dazu brauche es zunächst eben vor allem valide Daten. Mit Ergebnissen rechne man im Laufe des April. Aus jetziger Sicht „darf man von einem reinen Versicherungsfall ausgehen“, erklärt Soier. Wie eine Lösung ausschauen könnte, sei derzeit noch offen. Klar sei aber, dass die Behebung des Missstandes „unsere Aufgabe ist und nicht im Bereich der Marktgemeinde liegt“ – und diese auch nichts kosten werde.

Der Anwalt der Familie habe sich an die Gemeinde gewandt, erklärt BM Thomas Öfner, „und wir haben unseren Rechtsstandpunkt klargemacht: Wir haben ein Werk bestellt, das in Teilbereichen nicht so funktioniert wie gewünscht.“ In diesem Sinne „haben wir unsere Rechte gegenüber der WE schriftlich gewahrt“. Natürlich habe man „ein massives Interesse daran, den Saal zu bespielen“. Die Entscheidung des Bauträgers, den Missstand proaktiv anzugehen, sei ein „mutiger Schritt“, lobt Öfner. Auch Anwalt Schmidinger hält fest, dass GF Soier „äußerst bemüht ist, das Problem zu lösen“.