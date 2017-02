Innsbruck – Mitte Jänner wurde bekannt, dass die EU-Kommission das Vertragsverletzungsverfahren gegen die an den Medizinischen Universitäten in Österreich praktizierte Mediziner-Quote einstellen würde. Mit Ausnahme der Zahnmedizin wären demnach bei den Aufnahmetests weiterhin 75 Prozent der Studienplätze für Österreicher reserviert. An der Med-Uni Innsbruck sind das 300 Plätze, österreichweit 1107. Überraschend beriet gestern die Landesregierung über die Mediziner-Quote. Im Anschluss an die Regierungssitzung appellierte LH Günther Platter (VP) dann an die EU, das Verfahren einzustellen. Warum plötzlich der Appell, wenn die EU doch jüngst ebendies signalisiert hatte?

Eigentlich hätte das in der heutigen Kommissionssitzung erfolgen sollen, wie in der Vorwoche durchgesickert ist. Doch offenbar geht in Brüssel nicht alles so glatt wie ursprünglich angenommen. Beschluss dürfte es heute keinen geben, im Hintergrund sollen heftige Auseinandersetzungen mit Deutschland toben. Grund dafür ist der Streit um die geplante deutsche Pkw-Maut, die ausschließlich ausländische Autofahrer zur Kasse bittet. Österreich hat mit Klage gedroht, jetzt antwortet Deutschland augenscheinlich auf seine Weise und legt sich bei der Mediziner-Quote quer. Wie die Kontroverse weitergeht, ist noch nicht absehbar.

Platter warnte Brüssel jedenfalls vor einem Ende der Kontingentregel. Damit wäre für Tirol unweigerlich ein massiver Qualitätsverlust in der heimischen Gesundheitsversorgung verbunden, argumentiert der Landeshauptmann. (pn)