Die Hülle wurde gestern von der Landesregierung präsentiert, inhaltlich tun sich Wissenschafts-LR Bernhard Tilg (VP) und LH Günther Platter (VP) noch mit Erklärungen schwer, was das neue Tiroler Technologiezentrum sein soll. Im Prinzip geht es um eine noch bessere Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft am neuen Standort Kranebitten mit dem Ziel, neue Spin-off-Unternehmen zu gründen. Derzeit werden jährlich zwei bis drei solcher Betriebe von Wissenschaftern der Universität Innsbruck gegründet. Ein neuer Gebäudekomplex ist in Innsbruck/Kranebitten geplant. „Im Vordergrund sollen ausgewiesene Stärkenfelder des Technologiebereichs in Tirol stehen“, verweist Tilg auf alpine Technologie, Mobilität, erneuerbare Energien oder Medizintechnik. Eine Machbarkeitsstudie soll bis Herbst Grundlagen liefern. „Die positive Entwicklung der Technologieoffensive wird durch den Lebensraum 4.0. maßgeblich vorangetrieben“, ist LH Platter überzeugt.

Der Rektor der Universität Innsbruck, Tilmann Märk, unterstützt das neue Technologiezentrum am Campus Technikerstraße als wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Technikstandortes Innsbruck. „Ein Technologiezentrum ist ein langgehegter Wunsch der Universität. Bereits das Beispiel ICT-Technologiepark hat gezeigt, dass entsprechende räumliche Möglichkeiten einen Innovationsschub auslösen können.“

Als unbestechliche Lobby für Menschen, die Unterstützung brauchen, bezeichnete gestern Sozial-Landesrätin Christine Baur (Grüne) die Tiroler Sozialvereine. Diese kümmern sich um Menschen, die am äußersten Rand der Gesellschaft leben. Damit die Vereine künftig besser abgesichert sind, hat die Landesregierung am Dienstag mit elf Einrichtungen, u. a. DOWAS für Frauen, Verein für Obdachlose, Verein Z6 sowie Schulden- oder Suchtberatung, dreijährige Verträge abgeschlossen. Ziel ist für Baur eine langfristige Absicherung der wertvollen Arbeit und die Sicherstellung eines fachgerechten, bedarfsorientierten und wirksamen Beratungs- und Betreuungsangebotes für Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Das Land Tirol unterstützt die vielfältige Tätigkeit der Sozialvereine jetzt mit rund 130.000 Euro jährlich zusätzlich.

Mit drei weiteren Front- Radaranlagen will Umwelt- und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) den Lufthunderter auf der Inntalautobahn bis Zirl noch effizienter kontrollieren. „Wir stärken die Maßnahme für die Lungen und für die Ohren der TirolerInnen durch ein noch dichteres Kontrollnetz“, so Felipe. (pn)