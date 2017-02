Von Peter Nindler

Innsbruck – Am Ende des österreichweiten Bürgerbeteiligungsprozesses mit Bürgern, Bürgermeister und Experten soll ein Programm für den ländlichen Raum stehen. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) machte gestern in Innsbruck klar, dass es eine bessere Vernetzung in und von den Gemeinden benötigt. Gleichzeitig müsse sich die Landwirtschaft darin erkennbar positionieren. Mit den Ideenworkshops geht Rupprechter auf Österreich-Tour. Was hat er aus Innsbruck mitgenommen? Einmal mehr drehten sich die Diskussionen um die Gemeinden, um ihre finanziellen Herausforderungen und das Denken über den gemeindeeigenen Kirchturm hinaus.

Der Wirtschaftswissenschafter Gottfried Haber sieht in der engen Zusammenarbeit von Dörfern und Kommunen einen Schlüssel für kostendämpfende Aufgabenbewältigungen in der Zukunft. „Damit das funktioniert, benötigt es aber klare Vorgaben.“ Gemeindefusionen, die in Tirol kategorisch abgelehnt werden, kann sich Haber ebenfalls vorstellen. „Vor allem von Kleinstgemeinden, die räumlich nahe beieinander liegen.“

Eine interessante Expertise hat der Landesrechnungshof in seinem Bericht zu den Gemeinden Axams, Grinzens, Birgitz und Götzens getroffen. Er listet 31 Gemeindekooperationen auf, an denen zumindest eine der vier Kommunen beteiligt ist. Bei 18 Kooperationen waren alle vier involviert, wobei es sich bei zwölf um so genannte Gemeindeverbände handelt. Ihre Gründung geht auf Gesetze oder eine Verordnung zurück. Trotzdem ortet der Landesrechnungshof Ausbaupotenziale, schließlich verfügen alle vier Kommunen über einen eigenen Recyclinghof. Deshalb könnte die Zusammenarbeit in diesem Bereich sowie in der Kinder- und Jugendbetreuung intensiviert werden. „Für eine funktionierende Kooperation sind u. a. klare Regelungen über die Kostenaufteilung zwischen den beteiligten Gemeinden wichtig“, regt der LRH allerdings an.

Wie der Landesrechnungshof glaubt Ökonom Gottfried Haber ebenfalls, dass man außerdem die Gemeindeverwaltungen wie Buchhaltung oder Bauangelegenheiten bündeln könnte. Für den ÖVP-Landtagsabgeordneten und Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter geht es gleichsam um das Kommunalsteuersplitting. „Dadurch könnte ein gewisser finanzieller Ausgleich zwischen den Gemeinden geschaffen werden.“ Dabei wird die Kommunalsteuer über Gemeindegrenzen hinweg regional aufgeteilt – etwa zwischen Breitenbach und Kundl.

Um die Attraktivität des ländlichen Raumes zu steigern, will Minister Rupprechter auch die Dezentralisierung von Ämtern vorantreiben. Bayern wird als Vorbild genannt. Bis zum Herbst will Rupprechter den Masterplan für den ländlichen Raum vorlegen. „Noch nie hat es einen derart umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess gegeben“, ist er überzeugt. Und im neuen Bewusstsein für den ländlichen Raum will er die vielseitigen Leistungen der Bauern noch stärker im Alltag verankern. Auch mit lokalen Versorgungsketten für die Bevölkerung und die Gastronomie bzw. Hotellerie.