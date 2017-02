Von Helmut Mittermayr

Reutte, Wien – „Wenn man an einem Rädchen dreht, kommen 99 andere in Bewegung.“ Die Oberländer und Außerferner VP-Nationalratsabgeordnete Elisabeth Pfurtscheller schildert die Problematik, beim Finanzausgleich ländlichen Gemeinden, die pro Kopf weit weniger Geld als große Städte bekommen, mehr Mittel zukommen zu lassen. Unter 10.000 Einwohnern beträgt etwa der Pro-Kopf-Schlüssel für einen Ort wie Tannheim 1,61, Innsbruck darf sich hingegen bei den Zuwendungen des Bundes über den Faktor 2,33 freuen. Tannheims Bürgermeister Markus Eberle hatte diese Schräglage, den abgestuften Bevölkerungsschlüssel, kritisiert (die TT berichtete).

Seit Langem ist Pfurtscheller bemüht, in den Verhandlungen zwischen Finanzministerium, Bundesländern sowie Städte- und Gemeindebund kleinen Gemeinden eine Stimme zu verleihen. So gründete sie im vergangenen Jahr die ARGE „Gerechtigkeit im Finanzausgleich“ für mehr Gewicht des ländlichen Raumes mit. Alle 91 Bürgermeister ihres Wahlkreises wurden von ihr aufgefordert, eine dahingehende Petition zu unterschreiben, rund 60 zückten den Füller. „Der Topf wird ja nicht größer, und der Städtebund weiß viele Menschen als Argument hinter sich“, berichtet die studierte Diplomkauffrau. Gar nicht so kleine Erfolge seien im Ringen um eine Neuverteilung dann aber doch gelungen – vor allem die Umstellung auf die so genannte „Aufgabenorientierung“, die 2018/19 in Kraft tritt. Dieser „Einstieg in den Umstieg“ bedeute, dass bei den Ertragsanteilen erstmals echte Kopfzahlen bei Kindergärten und Schulen berücksichtigt werden, und nicht jene der Gesamtbevölkerung einer Gemeinde. Da Städte wie Wien „älter“ seien, werde künftig mehr Geld in den ländlichen Raum fließen.

Den Vorwurf der „Untätigkeit“ in dieser Causa, der von FP-Bezirksobmann Fabian Walch an Pfurtscheller gerichtet wurde, will sie nicht kommentieren. Dies könne höchstens einer gewissen Unwissenheit geschuldet sein. Der neue Finanzausgleich wurde laut der Abgeordneten im Dezember 2016 beschlossen und gilt fünf Jahre. Ein eigener, mit 60 Millionen Euro dotierter Fonds für strukturschwache Abwanderungsgemeinden sei eingerichtet. Zusätzliche Mittel würde es für Aufwände in der Flüchtlingsbetreuung oder Siedlungswasserwirtschaft geben. Aufgrund der völlig gegenläufigen Interessenlagen von Stadt und Land würden Veränderungen einem langen Prozess unterliegen.