Von Claudia Funder

Lienz – In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend berichtete BM Elisabeth Blanik (SP) über ein Gespräch mit den Vorständen des TVB Osttirol Franz Theurl und Andreas Köll sowie dem AR-Vorsitzenden Werner Frömel. Der Tourismusverband stehe unter Zeitdruck, weil bis Mitte/Ende März die Bilanz stehen müsse und es gelte, die außerordentliche Abschreibung des Osttirodlers abzuwenden, erklärte die Stadtchefin. Wie berichtet, war vom TVB Osttirol ein Wirtschaftsprüfer beauftragt worden, mögliche Szenarien für die Zukunft des Hochsteins zu durchleuchten. Die in Auftrag gegebene Studie werde ergeben, hieß es von Seiten des TVB, dass die Teilung in zwei Gesellschaften vernünftig wäre, berichtete Blanik, die sich verwundert zeigte: „Sie wissen scheinbar schon, was dabei herauskommt.“

Einig sei man, dass ein Ausbau des Hochsteins nicht zur Diskussion steht. Ohne Investoren wäre dies, wie allgemein bekannt ist, ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit.

Der TVB Osttirol wolle den Hochstein für Veranstaltungen attraktivieren und erwarte sich dadurch Mehreinnahmen. Ein Zuschuss des Verbandes in der Höhe von 150.000 bis 180.000 Euro sei vorstellbar, berichtete Blanik.

Gegen Ende der Gemeinderatssitzung war der Hochstein nochmals Thema. Gemeinderat Christian Steininger (VP) trug als Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Standortentwicklung einen Antrag betreffend Bürgerbeteiligungsprozess vor. Ein zweistufiges Verfahren wurde vorgeschlagen. Im ersten Prozessschritt sollen beteiligte Wirtschaftstreibende und Gastronomiebetriebe Ideen, Anregungen und Investitionsvorhaben darlegen. Ein Zwischenbericht mit ersten Ergebnissen soll im Juni/Juli dem Gemeinderat vorgelegt werden. Als zweiter Teil ist ein offener Bürgerbeteiligungsprozess angepeilt. Eine Arbeitsgruppe von 15 bis 20 Personen soll ihn operativ durchführen. Die Berichterstattung ergehe in der Folge erneut an den Gemeinderat.

Gesteuert wird der Prozess von der Abteilung Standortentwicklung, Wirtschaft und Marketing. Ein Rahmenbetrag von 25.000 Euro solle für den Prozess im Haushalt 2017 vorgesehen werden, schlug Steininger vor. Mit ins Boot geholt werden soll auch die Firma Revital Naturraumplanung.

Der Antrag auf Durchführung des Bürgerbeteiligungsprozesses als zweistufiges Verfahren wurde im Gemeinderat einstimmig angenommen und der Rahmenbetrag durchgewinkt. Mit der Arbeit soll nun schnellstmöglich begonnen werden.