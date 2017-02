Von Helmut Wenzel

Landeck – „Ich bin Augenzeuge, wie sich ein junger Mann mit erbetteltem Geld drei Schachteln Zigaretten gekauft hat. Und habe mir gedacht, den Bettlern am Frischemarkt muss es ja gut gehen.“ Das schilderte Franz Raich aus den Reihen der Zuhörer am Mittwochabend beim TT-Forum im Land­ecker Stadtsaal. In Graz habe er beobachtet, wie sich Bettler nach „getaner Arbeit“ Luxuswaren gekauft hätten.

Etwas anders klangen die Erfahrungen von Berthild Maaß: Zwar sei sie bereits auf Bettler „hereingefallen“ und habe sich überlegt, nichts mehr zu spenden, trotzdem müsse Armen geholfen werden, vor allem Kindern. „Sollte die Stadt ein Bettelverbot beschließen, dann komme ich nicht mehr zum Frischemarkt“, resümierte sie.

„Sie tian miar load“, habe ihm eine Frau aus Fließ gesagt, schilderte Touristiker Karl Graber und betonte: „Für Landeck wäre es kein gutes Zeichen, wenn wir Vorreiter mit dem Verbot sind.“ Drei bis vier Bettler zu kriminalisieren und „beseitigen“ zu wollen, sei ein Skandal.

Sie werde wegen der Bettler nie mehr zum Landecker Markt kommen, habe ihm eine Frau aus Ried erklärt, zeigte Bürgermeister Wolfgang Jörg auf. Er habe vielfach mündliche und schriftliche Beschwerden von Frischemarktbesuchern bekommen, wegen aggressiven Bettelns. Zudem sollen Bettler den Besuchern vor die Füße gespuckt und ihnen die Zunge gezeigt haben.

„Die Stadt wird einen Verordnungsentwurf prüfen. Wir werden uns das unaufgeregt anschauen“, versicherte Jörg und bemühte ein bekanntes Zitat: „Das Kind soll nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden.“ Die Stadt erfülle zahlreiche soziale Aufgaben, sie helfe bei Armut. Es könnte aber noch Monate dauern, bis das Thema Bettelverbot auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung kommt.

Für eine sachliche Auseinandersetzung plädierte Elisabeth Hussl, Sprecherin der Bettellobby Tirol, und erläuterte: „Von organisierten Bettelbanden aus Osteuropa kann keine Rede sein. Bettlern tut es weh, wenn ihnen unterstellt wird, Teil einer Mafia zu sein.“ Auch die Polizei habe keine Beweise für organisiertes Betteln. „Es gibt auch kaum Verurteilungen.“ Die Bettler wollen „als Menschen mit Rechten wahrgenommen werden“, betonte Hussl. Am Landecker Frischemarkt sei es notwendig, sich der Armut zu stellen. „Der Anblick von bettelnden Menschen ist zumutbar und sollte geduldet werden. Ihnen eine Spende zu geben, ist eine persönliche Entscheidung.“

Er habe mit vielen Standbetreibern gesprochen, berichtete Frischemarkt-Obmann Thomas Weiskopf: „Sie sind großteils meiner Meinung, dass Betteln am Markt derzeit kein Problem ist.“ Zwar habe er keine Meinungsumfrage, aber eine „stillschweigende Menge“ an Besuchern würde das auch so sehen. Man müsse bettelnden Menschen etwas Hoffnung geben, so Weiskopf. Das „Ermittlungsverfahren“ der Stadt könne er nur begrüßen.

„Der Kirche geht es darum, Menschen in Not beizustehen und zu helfen“, sagte Stadtpfarrer Martin Komarek, „auch ich bin froh über eine umfassende Bestandsaufnahme der Stadtgemeinde. Auch ich bin bei Bettlern schon oft eingefahren. Ich nehme das allerdings mit Humor. Aber Bettler pauschal zu verurteilen, das geht nicht. Man muss sich den konkreten Fall anschauen. Dass man trotzdem auf die Nase fallen kann, ist dabei allerdings ein Risiko.“

Ein etwas anderes Bild vom Markt hat VBM Thomas Hittler: „Ich habe mit Standbetreibern geredet, die sehr wohl über aggressives Betteln berichten. Wenn das der Obmann nicht sieht, dann muss ich auf dem falschen Markt gewesen sein.“ Dann zitierte er aus einem Bericht des Bundeskriminalamts (BKA), wonach es in der „Szene“ zugehen soll wie in einem mittelalterlichen Straflager. Ein Krüppel sei in Wien von Kriminellen jahrzehntelang zum Betteln gezwungen worden.

Er möchte hervorheben, dass es in Landeck keinen Missstand in Zusammenhang mit Betteln gebe, stellte der Sozialsprecher der Grünen im Landtag, GR Ahmet Demir, fest. Das Verbot, sofern es beschlossen wird, sei rechtswidrig. Zudem könne – bei Summen von 10 bis 15 Euro an einem Tag – von gewerbsmäßigem Betteln in Landeck keine Rede sein.

„Was ist böses Betteln?“, fragt sich GR Manfred Jenewein (SPÖ). „Gehören auch die Studenten dazu, die eine Spende für die Unicef haben wollen? Soll Betteln insgesamt verboten werden?“ Er plädiere jedenfalls für Vorsicht beim geplanten Verbot.