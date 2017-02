Von Peter Nindler

Innsbruck – Wie geht es dem Tiroler Wald? Durchwachsen. Wildverbissschäden haben dem Forst in den vergangenen Jahren stark zugesetzt, das 2015 im Landtag verabschiedete neue Jagdgesetz war eine Reaktion darauf. Vor allem die Wildbestände sollen auf ein waldverträgliches Maß reduziert werden. Das schafft natürlich Konflikte, „doch an der Verjüngungsdynamik als Eckpfeiler für die Erstellung der Abschusspläne führt kein Weg vorbei“, betont Landesforstdirektor Josef Fuchs. Aber diese stehe bei der Tiroler Jägerschaft mittlerweile ohnehin außer Diskussion.

Seit wenigen Tagen liegen jetzt die neuen Ergebnisse des seit 2004 österreichweit durchgeführten Wildeinflussmonitorings (WEM) für den Zeitraum von 2013 bis 2015 vor. Experten des Bundesforschungszentrums für Wald in Wien erheben dabei den Einfluss des Wildes auf den Jungwald. Gegenüber der Auswertung von 2010 bis 2012 hat es in den Bezirken durchwegs Verbesserungen gegeben, die von starkem Wildeinfluss betroffenen Jungwaldflächen sind zurückgegangen. Und Tirol liegt bei den starken Wildverbissschäden mit einem Anteil von 46 Prozent (56,8 zuvor) im positiven Spitzenfeld, österreichweit ist der Jungwald bereits zu 60 Prozent betroffen. Gleichzeitig waren die Werte in den 2000er-Jahren in Tirol aber noch deutlich niedriger.

Für Landesforstdirektor Josef Fuchs ist die Tendenz trotz der Verbesserungen insgesamt gleichgeblieben. „Die vorkommenden Waldgesellschaften in Tirol sind hinsichtlich Wildeinfluss weniger anfällig, weil sie aufgrund der Höhenlagen oftmals nadelholzdominiert sind.“ Der Durchbruch sei deshalb bei Weitem noch nicht gelungen und die Situation kritisch, weil Wälder in höheren Lagen besonders sensibel reagieren würden. Hier gehe es vor allem um die in Tirol sehr wichtige Funktion des Schutzwaldes. „Die notwendige Trendumkehr und eine deutliche Verbesserung der Jungwaldsituation wurden noch nicht erreicht“, resümiert Fuchs. Davon könne erst die Rede sein, wenn nur noch ein Viertel der Aufforstungen vom Wildverbiss stark betroffen sind. Das wird wohl noch Jahre dauern.

Als nach wie vor größten Problembezirk bezeichnet Fuchs das Außerfern, wegen der Baumarten zählt er allerdings auch der Bezirk Kufstein dazu. Einmal mehr verweist der Landesforstdirektor auf die Anpassung der Wildbestände. Die Abschuss­quote beim Rotwild konnte im Vorjahr zwar auf 80, mit Fallwild auf knapp 86 Prozent erhöht werden, doch die Erfüllung der Abschusspläne wurde einmal mehr verfehlt. Das kann Fuchs nicht nachvollziehen. „Die Abschusspläne sind behördliche Bescheide, eigentlich müssten sie zu 100 Prozent erfüllt werden.“ In anderen Bereichen sei dies ja auch der Fall. Als Konsequenz fordert Fuchs die strikte Einhaltung der Abschusspläne und schärfere Sanktionen bei der Nichterfüllung.

Spannend ist jedenfalls das heurige Jahr: Denn bei der Abschussplanung für 2017 kommt erstmals das System der Verjüngungsdynamik zum Einsatz. Jagdausübungsberechtigte, Gemeindewaldaufseher und Grundeigentümer haben dazu gemeinsam vor Ort den Ist-Zustand des Waldes erhoben und dokumentiert. Wie es um den Jungwald steht, wird dabei in der Abschussplanung berücksichtigt. Nicht in allen Bezirken geht die Zusammenarbeit zwischen Jägern und Förstern jedoch konfliktfrei über die Bühne. In einem Fall musste vor wenigen Wochen sogar die Aufsichtsbehörde eingeschaltet werden.