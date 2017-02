Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Alle heben zustimmend die Hand und weiter geht’s – so laufen bei Gemeinderatssitzungen oftmals die Widmungsverfahren und Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes (ROK) ab. Doch bei der jüngsten Sitzung in Schwaz funkten die Grünen dazwischen.

„Das ist nicht ganz nachvollziehbar“, sagte GR Hermann Weratschnig. „In diesem Fall handelt es sich nicht um eine geringfügige Änderung“, stellte auch StR Viktoria Gruber klar. Es geht um ein Grundstück im Bereich Nasstal. Eine Familie besitzt dort gewidmetes Bauland für ihre Kinder. Durchs Grundstück verläuft aber ein Bach und dadurch entstand dort eine rote Zone. Das heißt: nicht bebaubar. Daher sollte das Bauland von der Straße in die zweite Reihe verlegt werden. Der ursprüngliche Baugrund werde in landwirtschaftliche Freihaltefläche zurückgewidmet. „Wir wollen niemanden in seiner privaten Entwicklung schikanieren, aber sprechen uns zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Änderung des ROK aus“, sagte StR Gruber. Laut ihr würde das einen Rattenschwanz an ähnlichen Forderungen von anderen Grundbesitzern nach sich ziehen. Genauso verhalte es sich beim nächsten Tagesordnungsunkt (Änderung des ROK und Flächenwidmungsplanes im Bereich Kraken).

GR Hermann Weratschnig sieht kein öffentliches In­teresse. Daher sei eine Änderung des ROK inakzeptabel. „Es geht um Bauland und um viel Geld“, sagte er in der Sitzung. Immerhin besitze der Eigentümer derzeit ein nichtbebaubares Grundstück. Der Tausch des Baulandes sei ein großer Gewinn für ihn. „Es kann nicht sein, dass Besitzende durch Gemeinderatsbeschlüsse um über 100.000 Euro und mehr reicher werden“, sagt Weratschnig. Er schlägt vor, künftig bei Neuwidmungen eine Abgabe von bis zu 50 % des Widmungsgewinnes an die Gemeinde einzufordern. „Der Widmungsbeschluss im Gemeinderat ist unsolidarisch, unfair und orientiert sich am Einzelinteresse und nicht am Allgemeininteresse. Für mich nicht nachvollziehbar ist die Zustimmung von SPÖ und FPÖ. Wohnungsreferent Edi Rieger und Sozialreferentin Victoria Weber haben die Tragweite der Beschlüsse leider nicht erkannt“, sagt Weratschnig gegenüber der TT.

Die Skepsis der Grünen kann Edi Rieger (FP) nachvollziehen, doch Grund, dagegen zu stimmen, sieht er keinen: „Der Grund gehört ihnen ja, wieso soll man eine Familie auseinanderreißen? Und es gibt schon mehr Familien in Schwaz, die über Nacht durch eine Umwidmung zu Millionären wurden.“

Dem Erstvorschlag (alte und neue Fläche sollen Bauland sein) hätte GR Victoria Weber (SP) nicht zugestimmt. Doch durch die Rückwidmung des Grundstückes an der Straße zu Freiland stimmte die SP-Fraktion geschlossen dafür, wie StR Rudi Bauer auf Anfrage der TT erklärt. Er sieht darin auch keine Gewinnbereicherung für den Einzelnen. Den Vorschlag 50 % des Widmungsgewinnes an die Gemeinde abzugeben sieht Bauer durchaus positiv.

Stadtbaumeister Gernot Kirchmair sieht entgegen Weratschnigs Meinung schon ein öffentliches Interesse im Bereich Nasstal. Der Bach sei heuer bereits übergegangen und im Ernstfall müsse man dort mit Bagger und Einsatzgeräten agieren können. So könne man die Sicherheit der Bevölkerung besser gewährleisten. Auf die Frage, warum man daran nicht schon vor der Widmung des Baulandes gedacht hat, erklärt Kirchmair: „Das Raumordnungskonzept besteht seit rund acht Jahren. In dieser Zeitspanne ändern sich die Gebiete der gelben und roten Zone.“

Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung der Grünen wurde beiden Anträgen stattgegeben.