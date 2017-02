Von Angela Dähling

Kaltenbach – Manfred Pfister, Geschäftsführer des TVB Erste Ferienregion im Zillertal, braucht eine Nachdenkpause. Denn mit dem, was die Mehrheit des Kaltenbacher Gemeinderates beschlossen hat, hatte er nicht gerechnet.

Pfister hatte den Mandataren die Pläne für den neuen Themen-Erlebniswanderweg an der Höhenstraße auf Kaltenbacher Gemeindegebiet in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert. In der Hoffnung, dass er sie noch dazu bewegen kann, ihr Nein zur Mitfinanzierung zur revidieren. Unter dem Titel „Hubertus Wildtierpfad“ will der Tourismusverband um rund 300.000 Euro einen zwei Kilometer langen und zwei bis drei Meter breiten Wanderweg mit elf Erlebnisstationen im Bereich Neuhütten errichten.

Das Land Tirol würde das Projekt fördern und 30 bis 40 Prozent der Kosten tragen, informierte Pfister. Üblicherweise teilen sich TVB und Gemeinde die Kosten für derartige Projekte. Im Kaltenbacher Fall wäre der Gemeindeanteil mit 77.000 Euro bereits geringer ausgefallen. Wie berichtet, entschied sich im Dezember die Mehrheit im Gemeinderat – welche die Opposition zu BM Klaus Gasteigers Liste darstellt – aus Kostengründen gegen die Mitfinanzierung. Der TVB habe zudem genug Geld, meinte damals GR Stefan Haas. „Das stimmt, wir hätten genug Geld. Aber wenn jede Gemeinde so agiert, wird es nie wieder gemeinsame Projekte geben“, sagte Pfister nun. Er bot an, die Kosten auf drei Jahre aufzuteilen.

„Eine naturschutzrechtliche Verhandlung gab es bereits und im Wesentlichen ist alles genehmigt“, erklärte er. Der kinderwagentaugliche Weg soll mit Erlebnisstationen wie einem Latschenfeld, in dem geschnitzte Wildtierfiguren gesucht werden müssen, die dortigen Gasthäuser verbinden. Er sei auch nötig, um den Fußgängern eine sichere Ausweichmöglichkeit entlang der immer stärker befahrenen Höhenstraße zu bieten.

Nach der Präsentation bat die Liste von VBM Bernhard Kupfner um Sitzungsunterbrechung zwecks Beratung. „Wir sind dafür, dass die Gemeinde den Grund für den Weg zur Verfügung stellt, aber gegen eine finanzielle Beteiligung“, erklärte Kupfner anschließend. Seine Liste und jene von Elke Platzer stimmte neuerlich gegen die Mitfinanzierung. Gestorben sei das Projekt durch den negativen Beschluss nicht, sagt Pfister auf Nachfrage der TT. „Aber vielleicht bauen wir jetzt einfach nur einen Weg. Wir müssen jetzt erst mal nachdenken.“ Ursprünglich sollte nach der Schneeschmelze mit den Bauarbeiten begonnen werden. Pfister:„Aber heuer bauen wir nun nichts mehr.“

Stillstand herrscht auch bei einer weiteren für den Tourismus relevanten Infrastruktur in Kaltenbach: der Tennishall­e. Um einen Euro hatte Miteigentümer Heinz Schultz seine Anteile an der Halle für 25 Jahre an die Gemeinde verpachtet. Diese muss sie nun laut Vertrag sanieren. Unter anderem sind eine Kegelbahn, ein Kletterturm, ein Jugendzentrum und ein Restaurant in der Halle geplant. Um mit der Sanierung zu starten und weil Gasteiger, wie er sagt, nicht vertragsbrüchig werden will, braucht es einen Gemeinderatsbeschluss. Der Gemeindechef wies darauf hin, dass eigentlich seit 1994 eine Rücklage für Sanierungen hätte gebildet werden müssen, die sich jetzt auf 593.000 Euro beliefe.

„Wir werden keinen Auftrag zur Sanierung geben, da wir noch auf Antwort von der Behörde zu unserer Aufsichtsbeschwerde warten“, sagte VBM Kupfner. Im September 2016 wurde diese bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht. Grund war das Zustandekommen des Beschlusses über den Vertragsabschluss mit Schultz. Auf Nachfrage der TT erklärte Hubert Schwarz von der Gemeindeaufsicht in der BH gestern: „Unsere Feststellung dazu ist Freitag herausgeschickt worden.“ Laut Schwarz sei der Beschluss nicht ganz der Tiroler Gemeindeordnung entsprechend zustande gekommen. „Er hätte auf der Tagesordnung stehen oder durch einen Beschluss einer Zweidrittelmehrheit nachträglich auf die Tagesordnung gebracht werden müssen“, erklärt Schwarz. In Kaltenbach wurde das Thema unter „diverse Beschlüsse“ abgehandelt. „Das darf es nicht geben und wurde inzwischen auch in Kaltenbach abgeschafft“, sagt Schwarz, der zudem auf zwei widersprüchliche Gerichtsbeschlüsse zu solchen Fällen hinweist. Es handle sich um einen Formal­fehler, zumal die Abstimmung mit acht Stimmen bei fünf Enthaltungen pro Vertrag ausfiel und das laut Gemeindeaufsicht eine qualifizierte Mehrheit darstellt.