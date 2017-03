Innsbruck – „Bei nicht ganz so idealem Wetter – es war kalt und windig – war der Besuch absolut zufriedenstellend“: So lautet die Bilanz von Bernhard Vettorazzi (Innsbruck Marketing) zum närrischen Treiben am Faschingsdienstag. Dieses wurde, wie berichtet, erstmals als „Familienfasching“ in der Altstadt konzipiert – mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.

FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel zeigte sich dagegen schockiert vom „Faschingsdienstagsdebakel“ in der „Bannmeile Altstadt“: „Es war einfach trostlos, angesichts einiger sichtlich betrunkener Personen und weniger Kostümierter konnte keine Feierlaune entstehen“, schildert Federspiel seine Eindrücke. Die Stadtregierung habe das Silvesterfeuerwerk verboten, Veranstaltungen wie Tanzsommer und Festival der Träume „schikaniert“. „Und nun wurde den Bürgern sogar noch dieses letzte Highlight genommen.“

ÖVP-Stadtrat Franz X. Gruber erklärt, dass der neue Familienfasching zwar angenommen worden sei und als Angebot bestehen bleiben sollte. „Aber Innsbruck braucht auch wieder seinen traditionellen Kehraus für alle Faschingsbegeisterten. Auch wenn Großveranstaltungen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage einen höheren Aufwand bedeuten, sollten wir für alle ein Rahmenprogramm für den närrischsten Tag im Jahr anbieten.“ (TT)