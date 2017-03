Innsbruck – Die Flüchtlingssituation in Italien spitzt sich dramatisch zu, die Regierung in Rom steht vor einem Asylkollaps. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) warnte deshalb gestern eindringlich bei der Wirtschaftsbundveranstaltung in Telfs vor der Zunahme illegaler Migration, „die nicht stattfinden darf“. Angesichts der Anlandungen an den Küsten Italiens mahnte er einmal mehr die EU, endlich die Außengrenzen zu sichern. „Europa hat bisher in der Flüchtlingskrise versagt“, erklärte der Landeschef.

Im Mittelpunkt stehtdabei die Brennerroute, Mittwochvormittag gab es dazu ein Treffen zwischen Landespolizeikommandant Helmut Tomac und Platter. Dabei wurde die aktuelle Situation erörtert. Wie Tomac gegenüber der Tiroler Tageszeitung betonte, sei die Lage am Brenner derzeit noch stabil. „Unter der Woche verzeichnen wir rund 15 bis 25 Aufgriffe von illegal eingereisten Menschen, an den Wochenenden bis zu 35.“ Im Vorjahr sorgte die technische Vorbereitung für ein Grenzmanagement am wichtigsten Alpenpass für heftige Diskussionen, Grenzkontrollen benötigt es aktuell aber nicht.

Was Tomac allerdings Sorgen bereitet, sind die gegenüber dem Vorjahr erneut steigenden Zahlen der von Platter erwähnten Anlandungen in Italien. In den ersten zwei Monaten des heurigen Jahres machten sich rund 13.000 Personen auf den gefährlichen Weg von Nordafrika nach Europa. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 8000. Insgesamt 181.000 Anlandungen gab es insgesamt im Vorjahr.

Nach Schließung der Balkanroute haben sich die Migrationsströme wieder Richtung Italien verlagert. Nun wird befürchtet, dass dort die Flüchtlingsversorgung zusammenbricht und die Migranten versuchen, nach Deutschland bzw. in die nordeuropäischen Staaten zu gelangen. Auf der Brennerroute durch Tirol. In den nächsten Tagen soll es deshalb Gespräche im Landhaus geben.

In Südtirol wirkt sich die Anzahl von durchreisenden Migranten bereits in der Stadt Bozen aus. Immer häufiger übernachten sie in öffentlichen Gebäuden wie Museen, Konfliktsituation nehmen deshalb zu.

Grenzkontrollen am Brenner fordert jedenfalls FPÖ-Chef Markus Abwerzger. rügt Zaudern der Landes- und Bundesregierung. „Allein im vergangenen Jahr sind knapp 12.000 Personen aufgegriffen worden, die illegal nach Tirol einreisen wollten, die Dunkelziffer ist daher kaum abschätzbar.“ (pn)