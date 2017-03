Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Um zumindest 70 Meter soll die Bergstation der neuen Patscherkofelbahn vom Schutzhaus des Alpenvereins entfernt sein. Dadurch könne der bestehende Ausblick als auch die Aufrechterhaltung des Hüttenbetriebes gewährleistet werden. Das ist die Forderung, welche die AV-Sektion Touristenklub Innsbruck in einer nun gestarteten Bürgerinitiative umgesetzt sehen will. Diesbezügliche Unterschriftenlisten liegen seit gestern sowohl im Schutzhaus, in der Zentrale des Österreichischen Alpenvereins (Olympiastraße 37), in der Zweigstelle Meinhardstraße sowie in Igls (Apotheke, Trafik) auf.

Sektionsanwalt und AV-Präsident Andreas Ermacora rechnet fix damit, dass die Initiative letztlich in einer stadtweiten Befragung enden (siehe Artikel links) und somit die Stadt zur Abstimmung über die Stationsverlegung gezwungen wird: „Wir schaffen das.“ Ob selbige letztlich die nötigen Stimmen erreichen kann, wagt Ermacora nicht vorherzusagen: „Das ist schon eine große Hürde.“

Fix ist inzwischen auch, dass der AV die für 19. März angekündigte Kofel-Demo der Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck unterstützen wird. Zeit und Ort seien aber noch unklar.

Dass es seitens der Stadt eine Anfrage für ein neues Vergleichsgespräch gegeben hat, bejaht Ermacora: „Über Geld verhandeln wir aber sicher nicht mehr.“ Wenn, dann nur über die Stationsverlegung.

Für Patscherkofelbahnen-GF Thomas Scheiber ist klar, dass das seitens des AV einem „Beenden der Gespräche“ gleichkomme. Mit Verweis auf die Mehrheitsbeschlüsse im Gemeinderat könne man diese Forderung nicht erfüllen.