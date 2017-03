Innsbruck — Der Föhn zieht derzeit auch durch die Landespolitik, ein Jahr vor den Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahlen wirbelt er die Gemüter durcheinander. Gewählt werden soll übrigens am 22. April 2018. Eine Entscheidung ist gestern in der Innsbrucker SPÖ gefallen. Der ehemalige Landesrat und aktuelle Landtagsabgeordnete Thomas Pupp hat seine Kandidatur in der SPÖ als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahlen in Innsbruck zurückgezogen.

SPÖ: Der Rückzug hat sich schon angekündigt, gestern machte ihn Thomas Pupp offiziell. Er führt private Gründe dafür an, die ihn zuletzt zweifeln ließen. „Ich habe mich diesen Zweifeln hingegeben und mit einer Entscheidung, ob des Großen und seiner Verantwortung, gerungen. Letztendlich ist ein Restzweifeln geblieben", begründete er seine Absage. Obwohl Zweifel erlaubt und durchaus erwünscht seien, „ist in unserer heutigen Gesellschaft Zögern und Zweifeln leider negativ besetzt". Sollte es nicht doch noch eine interne Überraschung geben, wird Stadtparteiobmann Helmut Buchacher die Innsbrucker SPÖ in die Wahl führen. Er ist einziger Kandidat.



ÖVP: Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl wirbelt derzeit wie ein Föhnsturm durch die Volkspartei. Am Politischen Aschermittwoch teilte er zum Leidwesen von Parteichef LH Günther Platter wieder einmal kräftig aus. Die Retourkutsche folgte gestern. Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl rät Hörl zur Selbstkritik. „In Wahrheit führt er sich mit seiner rustikalen Art auf wie ein Neandertaler." Der Wirtschaftsbundobmann falle oft aus der Rolle, Parteichef Günther Platter müsse selbst beurteilen, ob das der ÖVP guttue. „Aber heutzutage hat wohl jedes Land seinen Trump. Tirol eben Hörl", fügt Zangerl hinzu. Intern stellt die ÖVP derzeit die Weichen für die Landtagswahlen, die Spitzenkandidaten in den Bezirken sollen im November von den Bezirksparteileitungen gekürt werden.



Grüne: Beim Politischen Aschermittwoch bekam der von Hörl ungeliebte Koalitionspartner der ÖVP das meiste Fett ab. „Eigentlich, so würden es böse Zungen sagen", sagte Hörl, hätten die Grünen ihr politisches Programm schon erfüllt und könnten zu ihren zentralen Aufgaben gehen. Die zentralen Aufgaben wären Rad fahren und ein Zweit- und Drittauto pflegen. Der grüne Klubchef Gebi Mair nimmt deshalb Hörl beim Wort. „Dass er aber als Touristiker ausgerechnet das Fahrrad zum neuen Feinbild auserkoren hat, ist schon verwunderlich. „Ich lade Franz Hörl gerne zu einer Radltour ein. Dann schauen wir uns an, welche Tourismusverbände engagiert am Fahrradtourismus arbeiten und profitieren. Und wir treffen Menschen, denen gute Luft in Tirol für ihre Kinder ein wichtiges Anliegen ist."



Insgesamt hat Mair jedoch Verständnis für die Äußerungen Hörls, denn Schwarzmaler und Apokalyptiker hätten derzeit in Tirol einen schweren Stand. „Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist im Februar in Tirol österreichweit schon wieder am stärksten zurückgegangen und die TirolerInnen bekommen mit dem Tirolticket ein unschlagbares Jahresticket-Angebot." Die Grünen werden im September bzw. Oktober ihre Kandidaten für die Landtagswahl nominieren, Landesspitzenkandidatin dürfte wieder Ingrid Felipe sein.

Bei einer Klausur in Maria Waldrast in Matrei am Brenner legten sie die Marschroute für die nächsten Monate fest. „Je rauer die politischen Zeiten sind, desto konsequenter werden wir uns eine ?Politik mit Herz' bewahren und uns gegen jene stemmen, die das Miteinander zerstören wollen." Man wolle sich nicht auf den Erfolgen wie der Rettung der Kalkkögel oder der Luftgütemaßnahmen ausruhen, sondern weiterhin für die TirolerInnen Verbesserungen erzielen. „Als nächste konkrete Verbesserung im täglichen Leben steht die Tarifreform im öffentlichen Verkehr ab 1. Juni an", so Mair. (pn)