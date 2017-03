Innsbruck – Alle zwei Jahre wird vom Forum Verfassung der Österreichische Verfassungspreis verliehen. Der Preis soll das Bewusstsein für die Verfassung und ihre dauerhafte Einhaltung schärfen. Er richtet sich laut Richtlinien an alle, die sich durch he­rausragendes rechtsstaatliches Verhalten und besondere Verfassungstreue auszeichnen. Die Tiroler Grünen und die SPÖ haben jetzt der Jury unter Vorsitz von Verfassungsrichter Christoph Grabenwarter einen gemeinsamen Vorschlag unterbreitet: Der ehemalige Leiter der Agrarabteilung in der Tiroler Landesregierung, Josef Guggenberger, wurde für den Preis vorgeschlagen. Für NR Georg Willi (Grüne) hat Guggenberger die Grundlage dafür geliefert, dass viele Tiroler Gemeinden wieder den Zugriff auf ihr Gemeindegut erhielten, das in den 1950er- und 1960er-Jahren den Agrargemeinschaften übertragen wurde. Er habe trotz heftigen Widerstands mit seinem Bescheid zu Mieder den verfassungsrechtlichen Grundsätzen zum Durchbruch verholfen. Für SP-Klubchef Gerhard Reheis zeichnet sich Guggenbergers Arbeit durch herausragendes rechtsstaatliches Verhalten und eine besondere Verfassungstreue aus, zumal er dafür Widerstände und Anfeindungen überwinden habe müssen. (TT)