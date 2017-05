Sölden – Rund um ein Grundstücksgeschäft der Gemeinde Sölden mit einem Häuslbauer entbrannte in der vergangenen Gemeinderatssitzung eine intensive Grundsatzdebatte: Der Agrarausschuss hatte sich gegen einen Verkauf einer Parzelle an einen heimischen Bauwerber ausgesprochen, der anstelle des zugebilligten Bauplatzes in Kaisers nun sein Eigenheim an anderer Stelle errichten möchte.

Die grundsätzliche Haltung des Gemeinderates sieht in diesen Fällen vor, Grundflächen nicht direkt zu verkaufen, sondern ausschließlich gegen vergleichbare zu tauschen. GR Thomas Grüner forderte, „weil ähnlich gelagerte Fälle vorliegen“, eine tiefgehende Prüfung aller Varianten, die dem Werber für einen Tausch zur Verfügung stünden. „Es gibt vergleichbar gelagerte Fälle“, bestätigte auch Bürgermeister Ernst Schöpf, „dennoch ist jeder einzelne Fall eine völlig eigene Geschichte, die unabhängig betrachtet und bewertet werden muss.“

Schöpf und GR Lukas Scheiber sprachen sich gegen den Zwang aus, jemanden, der über keine eigenen Flächen verfügt, „auf die Reise zu schicken, um vor dem Zugang zu Baugrund zuerst Tauschflächen kaufen zu müssen“. Scheiber konterte in diesem Zusammenhang besonders deutlich gegen Wortmeldungen, die quasi eine Sippenhaftung in Bezug auf Tauschgründe forderten. „Es kann niemand in die Pflicht genommen werden, Grundstücke zur Verfügung zu stellen“, so Scheiber weiter, „wenn jemand aus der Familie Baugrund erwerben will.“

Im konkreten Fall entschied der Gemeinderat mit 8:7 Stimmen zugunsten des Ansuchens, das Grundstück ohne Tauschflächen direkt erwerben zu dürfen. Der Wunsch, den Grundstückspreis auf jenen in Kaisers festzulegen, wurde aber abgelehnt und er wurde auf die ortsüblichen 300 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. (tp)