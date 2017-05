Von Angela Dähling

Weer – Am Bauprojekt Weererwirt scheiden sich in Weer die Geister. Genauer gesagt treibt die diesbezüglich vom Gemeinderat beschlossene Bausperre einen tiefen Keil zwischen Bürgermeister Markus Zijerveld und den restlichen Gemeinderat – insbesondere zwischen ihn und seinen Vizebürgermeister und Listenkollegen Klaus Mark. Zijerveld hat nach erfolgter Bauverhandlung bekanntlich als Einziger gegen die Bausperre gestimmt, deren Beschluss sein Listenzweiter Vize-BM Mark per Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung hievte.

Inzwischen beschäftigt sich die Bau- und Raumordnungsrechtsabteilung des Landes mit dem Fall, wie deren Abteilungsleiter Peter Hollmann bestätigt. „Das Verfahren ist anhängig“, erklärt er. Es gelte nun, alle Unterlagen zu prüfen bzw. gegebenenfalls welche von der Gemeinde nachzufordern, um zu schauen, ob die Bausperre rechtens erfolgte.

Laut Vize-BM Klaus Mark sei sie das einzige Mittel gewesen, das der Gemeinderat noch hatte, um die Realisierung zu verhindern. „Seit einem Jahr versuchen wir dem Bürgermeister klarzumachen, dass die Diskussion und Fertigstellung unseres Raumordnungskonzeptes Vorrang haben und erst danach Großprojekte wie der Weererwirt beschlossen werden können. Aber der Bürgermeister war der Meinung, das Weererwirt-Projekt habe Vorrang“, behauptet Mark jetzt. Vor einer Woche nannte er als Grund für die Bausperre „die Art, wie gebaut wird“ und „Auffassungsunterschiede“. Auch beim Bürgerforum Anfang Februar, wo das Weererwirt-Projekt präsentiert wurde, fiel kein Wort darüber, dass es längst auf Eis gelegt werden solle, bis das örtliche Raumordnungskonzept rechtskräftig ist.

Mark kritisiert weiters, dass völlig offen sei, was mit dem bestehenden Weererwirt-Hotel und -Restaurant geschehe. Die 46 dahinter geplanten Wohnungen mögen vielleicht die niedrigste Baudichte aller Wohnanlagen in Weer aufweisen. „Aber wenn im bestehenden Hotel 35 Wohnungen, ein Ärztehaus etc. entstehen, hat das Ganze mit Abstand die höchste Baudichte und sorgt mit 200 Menschen für 15 % Zuwachs in Weer“, meint Mark. Daher poche der Gemeinderat auf ein Gesamtkonzept für das ganze Areal.

„Unfassbar!“ Das ist die Reaktion von BM Markus Zijerveld auf die nunmehrigen Behauptungen seines Vizes. „Das ist ja eine interessante Wendung. Bis jetzt hörte ich immer, wir seien knapp vor einem Ergebnis bei dem Bauprojekt“, wundert sich der Dorfchef. Er erklärt neuerlich, dass der Gemeinderat immer neue Forderungen an den Bauherrn gestellt habe. „Und der zahlt doch nicht aus Jux für diverse Umplanungen“, sagt Zijerveld mit Verweis auf Diskussionen um Baudichte, Dachneigung, Ärztehaus, Gemeindeamtintegrierung etc.

„Wenn der Bauherr keine Chance zu haben schien, war es ruhig, ansonsten wurde vom Gemeinderat dagegengearbeitet“, behauptet der Bürgermeister und betont, er lasse sich in der Verwaltung nicht reinreden. Die Gewaltenteilung Politik/Verwaltung sei einigen offenbar nicht klar. Es scheine in Weer Geschichte zu haben, die Verwaltung zum Instrumentarium der Politik zu machen, spielt er auf den Widumsfall an, der den Gemeinderat vor Gericht brachte. „Der Bauwerber hat auch Rechte, aufgrund derer ich die Bauverhandlung machen musste“, sagt Zijerveld und meint abschließend: „Der Landeshauptmann hatte mich einst, als ich Bürgermeister wurde, vor einer Schattenregierung gewarnt. Jetzt weiß ich, was er damit meinte.“