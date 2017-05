Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Tätigkeitsbericht des Landesrechnungshofs (LRH) für 2016 lässt diesmal aufhorchen: Er enthält nämlich eine deutliche Warnung an die Tiroler Gemeinden, ihren Schuldendienst transparenter als bisher darzustellen. Acht Gemeinden haben die Finanzkontrolleure des Landes seit 2014 geprüft, das Resümee fällt im vorliegenden Bericht eindeutig aus: „Die Auslagerung von Schulden war in den vergangenen Jahren eine vielfach praktizierte Vorgangsweise. Dadurch wurden jedoch Teile der Gebarung dem Kontrollrecht des Gemeinderats entzogen und die tatsächliche Finanzlage einer Gemeinde verzerrt dargestellt.“

Matrei in Osttirol beschäftigt seit Jahren die Gemeindeaufsicht. Augenscheinlich ist auch der jüngste Kontrollbericht des LRH zu Axams, Götzens, Grinzens und Birgitz. In ihren Gemeindebudgets haben die Kommunen 2015 ihren Verschuldungsgrad um bis zu 22 Prozent kleingerechnet wie in Axams. Dort stellte der seit dem Vorjahr neu amtierende Bürgermeister Christian Abenthung das Finanzwesen auf neue Beine und hält selbstredend in einer Stellungnahme an den Landesrechnungshof fest: „Die Zins- und Tilgungszahlungen der Gemeinde für ausgelagerte Unternehmen oder Verbände, an denen sie beteiligt ist, wurden bisher nicht im Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes aufgenommen, sondern als Transferzahlungen verbucht.“ Dadurch werde die komplette Finanzsituation der Gemeinde verfälscht. So betragen die Schulden und Haftungen statt 1,5 insgesamt 10,5 Mio. Euro.

Reutte muss für gemeindeeigene Darlehen etwa 1,1 Mio. Euro zahlen, für ausgelagerte Darlehen aber noch einmal Schuldenbeiträge von 1,2 Mio. Euro. Alle 279 Tiroler Gemeinden tragen eine Schuldenlast von 815 Mio. Euro, die ausgelagerten Verbindlichkeiten werden mit immerhin 384 Millionen Euro beziffert.

Insgesamt bemängelt der Landesrechnungshof, dass die alleinige Betrachtung der Schulden ohne die ausgelagerten Darlehen die Finanzlage der Gemeinden nur ungenügend darstelle. Weil vielfach die Gesamtsicht aller finanziellen Verpflichtungen fehle. Deshalb warnt der LRH vor einem bösen Erwachen. Denn: „Die hohen finanziellen, teils langfristigen Verpflichtungen schmälern den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinden und beeinflussen deren Finanzgebarung nachhaltig.“