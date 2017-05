Von Angela Dähling

Weer – „Soll ich oder Klaus Mark die Führung der Gemeinde Weer übernehmen. Auf diese Frage an die Weerer Bürger läuft es letztlich hinaus. Mir passt beides.“ Mit dieser Aussage lässt der Weerer Bürgermeister Markus Zijerveld im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung aufhorchen. Laut Zijerveld müsse die Rollenverteilung endlich mal klar sein. Und es mache für ihn keinen Sinn, Bürgermeister zu sein, wenn andere die Fäden ziehen.

Mit „anderen“ meint er vor allem seinen Listenzweiten VBM Klaus Mark, aber auch weitere Listenkollegen. Die auf Marks Antrag vom Gemeinderat verhängte Bausperre für das Bauprojekt Weererwirt, das von den Mandataren erteilte Redeverbot für zwei von Zijerveld bestellte Baurechtsexperten und die Abbestellung des langjährigen örtlichen Raumplaners beim Weererwirt-Projekt (die TT berichtete) sind dabei nur einige Dinge, die dem Dorfchef nicht schmecken. Zumal der nun beauftragte Raumplaner einst VBM Mark privat ein Gutachten für die in Vorprüfung befindliche Umwidmung von 6 Hektar Wald in Bauland erstellt haben soll. „Es liegt oberhalb vom Café Günther, weit abgelegen vom Dorfkern, ohne Wasser und Kanal und findet sich im neuen Raumordnungskonzept wieder.“ VBM Mark und ein weiterer Gemeindevorstand seien wesentliche Grundeigentümer, informiert Zijerveld. Insgesamt zehn Hektar neue Baugründe im neuen Raumordnungskonzept seien für den Gemeinderat kein Problem, aber die 0,65 Hektar Baufläche beim Weererwirt ein Riesenproblem, wundert sich Zijerveld.

Auch bei der geplanten Archenwald-Siedlungserweiterung stellt Zijerveld für ihn bedenkliche Entwicklungen fest. Zum einen, weil die gesamte Erschließung durch die Firma eines Gemeinderates erfolgen solle und dafür Grundstücke der Agrargemeinschaft in den Besitz derselben Firma fallen sollen, wie er sagt. Zum anderen wegen eines besonderen Bebauungsplanes. „Alle Grundeigentümer am Archenwald haben denselben Bebauungsplan. Bis auf einen. Und dieser besondere Bebauungsplan wurde in den wenigen Monaten beschlossen, in denen Klaus Mark nach dem Rücktritt von Franz Unterlechner Bürgermeister war“, sagt Zijerveld. Es gehe dabei um ein Grundstück, das sich im Besitz der Familie eines Gemeinderates befinde. Gebaut sei noch nichts. „Aber eingereicht wurde ein Projekt einen Tag, bevor sich die Erschließungsgebühren mit 1. Jänner 2016 erhöhten“, schildert der Dorfchef. „Und ständig will man mir weismachen, dass alles zum Wohle der Bevölkerung passiert“, ärgert sich Zijerveld. Was er VBM Mark zugesteht: „Er ist ein guter Demagoge, kann Emotionen schüren und die Leute auf seine Seite bringen. Dieses Überzeugungstalent muss ich ihm zugestehen.“ Er selbst versuche indes die Menschen durch eine Diskussion dazu zu bringen, ihre Meinung zu finden. „Vielleicht ist es ihnen aber lieber, dass ihnen Entscheidungen abgenommen werden.“ Zijerveld wirft sich vor, sich einst zu wenig bei seiner Listenerstellung eingebracht zu haben. „Klaus Mark ist kein Nr.2-Typ, er will vorne sein und bezeichnet sich selbst als Listenführer. Ich würde mich daher gern der Wahl stellen: er oder ich.“ Wie das geschehen soll, wisse er nicht. Ein Rücktritt komme für ihn jetzt nicht in Frage.

VBM Klaus Mark wehrt sich gegen sämtliche Vorwürfe. Was die Waldgrundstücke betrifft, betont er, dass ihn damals die 13 Grundbesitzer bevollmächtigt hatten, ein raumordnerisches Gutachten erstellen zu lassen. Es sei darum gegangen, inweit es sich zur Bebauung eignen würde. „Es gibt aber derzeit ein klares Nein im Gemeinderat zu diesem Projekt. In 20 Jahren ist eine Bebauung dort vielleicht Thema. Deshalb ist es im örtlichen Raumordnungskonzept zu finden“, sagt Mark.

Zum Thema Archenwald-Siedlungserweiterung meint er: „Es entstehen enorme Erschließungskosten von rund 2 Mio. Euro und die Frage im Gemeinderat ist, ob die Gemeinde sie zahlt, oder man eine der anderen drei, vier Varianten wählt.“ Es sei Aufgabe des Bürgermeisters, diese Diskussion im Gemeinderat zu führen und zum Abschluss zu bringen. Aber das tue dieser nicht. Was den besonderen Bebauungsplan betrifft, sei alles korrekt abgelaufen und niemand benachteiligt worden. Der Bebauungsplan sei im August 2013 unter Vorsitz von BM Unterlechner einstimmig mit einer Enthaltung wegen Befangenheit beschlossen worden. „Die behördenseitige Unterfertigung erfolgte durch mich. Das war reine Formsache.“ Mark stellt klar, er sei der Listenführer, Zijerveld der Bürgermeister. Mark: „Die Frage ,Er oder ich?‘ stellt sich für mich nicht. Die stellt sich nur für ihn.“