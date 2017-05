Innsbruck – Ein Streitthema zwischen ÖVP und Grünen war die Neuregelung der Mindestsicherung. Am Freitag stand es Spitz auf Knopf, gestern segnete die Koalition die Kürzungen ab. Das entsprechende Gesetz soll im Mai-Landtag verabschiedet werden.

Eine generelle Deckelung der Mindestsicherung für Mehrkindfamilien auf 1500 Euro im Monat kommt nicht. Ebendiese hatten ÖVP-Granden lautstark gefordert, die Grünen lehnten sie ab. Fünf Millionen Euro bei 56 Millionen Gesamtausgaben im Jahr will Schwarz-Grün durch die Neuregelung sparen. Ab 1. Juli gilt ein verminderter Tarif für Mindestsicherungsempfänger in Wohngemeinschaften und die Behörde kann eine Wohnung zuweisen. Es wird überlegt, bereits angemietete Wohnungen für Asylwerber, die leer stehen, für Asylberechtigte zu verwenden. Dass Sozialgeld nur jemand bekommt, der schon länger in Österreich aufhältig ist, wird von Schwarz-Grün in Tirol nicht angedacht. (aheu)