Von Alexander Paschinger

Lermoos – Der Lermooser Gemeinderat hat sich kürzlich gegen die Tunnelvarianten am Fernpass und durch die Gartnerwand von Bichlbach nach Nassereith ausgesprochen. Zudem brauche es Überlegungen zum Umgang mit dem zunehmenden Verkehr aus Richtung Garmisch. Dass er die Petition für den Ausbau der Fernpassstrecke unterschrieben hat, sieht der Lermooser Bürgermeister Stefan Lagg in keinem Widerspruch: „Ich habe mich dafür ausgesprochen, wenn auch das 7,5-Tonnen-Limit hält.“

Genau dafür gebe es aber keine Garantie, wenn der schleichende Ausbau und der Scheiteltunnel der Strecke jene Kurvenradien und Steigungen nähmen, die für das Tonnagelimit sprechen, meinte etwa GR Andreas Poberschnigg. GR Fritz Mitterbauer ergänzte zudem, dass der Scheiteltunnel „nachweislich keine Verkehrsentlastung“ bringen würde.

Ein „Großtunnel“ (gemeint ist der Gartnerwandtunnel) findet im Lermooser Gemeinderat aber auch keine Unterstützung. Für Mitterbauer ist er utopisch und im Resümee des Gemeinderates spricht man sich „gegen einen Großtunnel aus, da dann jedenfalls eine neue Transitstrecke entstehen würde“. Lagg erklärt dazu gegenüber der TT: „Ein Scheiteltunnel würde dem Verkehrsfluss von Montag bis Freitag helfen, aber nicht am Wochenende. Ein Großtunnel aber würde das Verkehrsproblem durch eine neue Transitstrecke von Montag bis Sonntag ausdehnen.“ Eine einfache Lösung dieses zweischneidigen Verkehrsproblems (unter der Woche Lkw, am Wochenende Reiseverkehr) sei nicht in Sicht.

Umso mehr fürchtet der Lermooser Gemeinderat die Verkehrsproblematik, die sich von Norden durch das Loisachtal an die Ehrwalder Grenze heranschiebt. „Da werden wir bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz des Bezirks reden müssen“, so Lagg. Es brauche eine gemeinsame Antwort, denn sonst werde der Verkehr nach der in Bau befindlichen Umfahrung Oberau und dem anvisierten Kramertunnel am Ehrwalder Viadukt stehen.