Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Spatenstich für die neue Patscherkofelbahn soll am 26. April erfolgen. Die Einladungen gingen gestern raus. Just einen Tag, bevor die offizielle Auflage der Bürgerinitiative der Alpenvereinssektion für die 70-Meter-Verlegung der neuen Bergstation am Patscherkofel zu Ende geht. Reiner Zufall?

Zumindest hinter den Kulissen sollen Stadt und Sektion wieder Gespräche über eine Einigung aufgenommen haben, wie zu hören ist. Der AV weiß, dass die beabsichtigte Volksbefragung – aufgrund des Quorums (rd. 45.000 Unterschriften) – kaum von Erfolg gekrönt sein wird. Die Stadtführung hingegen will das leidige Thema vom Tisch haben – wenn schon nicht vor der Olympiabefragung, so dann vor dem Start zum Gemeinderatswahlkampf 2018. Im Raum steht immer noch eine vom AV angekündigte Unterlassungsklage.

Ans Tageslicht könnte da wohl noch so einiges kommen. Am Patscherkofel selbst tut das indes weiterhin schlichter Hausmüll im Zuge der Grabungsarbeiten für die neue Bergstation. Noch sei kein Ende absehbar, sagt Bahnenchef Thomas Scheiber – an die 100 Kubikmeter Müll habe man bereits freigelegt. Derzeit lasse die Witterung keine Untersuchungen zu.

Indes hat der Innsbrucker Stadtsenat gestern beschlossen, formell bei der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) einen Antrag zur Beseitigung der Wildbachgefahr für Igls und Vill zu stellen. Hier geht es um den Ramsbach. Und Auslöser ist wiederum das Patscherkofelbahnprojekt. Denn auch für dieses ist die Frage nach der Oberflächenentwässerung zu stellen. Eine durchaus knifflige, wie kolportiert wird. Der Bau eines großen Ramsbach-Retentionsbeckens (75.000 Kubikmeter Volumen; Dammhöhe 14 Meter) unterhalb des Igler Golfplatzes auf einer – noch nicht gesicherten – Fläche der Igler Agrargemeinschaft sowie eines Geschiebebeckens oberhalb der Römerstraße könnte nun laut Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) „vier Fliegen mit einer Klappe schlagen“. Einerseits wären Vill und Igls hochwassersicher, andererseits könnten alle Oberlieger (Bsp: Bergbahn, Landesstraße etc.) ihre Oberflächenwässer ohne Gefahr in den Ramsbach einzuleiten. Der zuständige Gebietsbauleiter Josef Plank bestätigt auf Anfrage, dass dies so mit der WLV akkordiert sei. Der Zeitplan sei noch unklar, eine zügige Realisierung aber gewünscht. Der für den Forst zuständige StR Franz Gruber versichert, dass dadurch andere Wildbachprojekte „nicht verzögert“ würden. Die Schätzkosten des Schutzprojektes betragen 3,16 Mio. €. Die Stadt will nur maximal ein Drittel übernehmen.