Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) hat sich als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz mit seiner Kritik an der Interessenabwägung des Bundesverwaltungsgerichts und dem Plädoyer für eine Neuordnung des Umweltverträglichkeitsgesetzes weit aus dem Fenster gelehnt. Und das dürfte er nach der aufgeflammten öffentlichen Debatte auch erkannt haben.

Schließlich wurde erst Ende März die Berufungsverhandlung zur positiven Umweltverträglichkeitsprüfung des Landes für die Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz beim Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Pikanterweise vom selben Senat, der für die aufsehenerregende Aufhebung der Genehmigung für die dritte Piste am Schwechater Flughafen verantwortlich war. Und seit mittlerweile 18 Monaten liegt der Einspruch des Umweltanwalts zur positiven Umweltverträglichkeitsprüfung zur Skigebietsverbindung Kappl-St. Anton beim Bundesverwaltungsgericht.

Politisch ist die Botschaft von Platter und seinen Kollegen aus den Bundesländern klar: Die Politik muss die Abwägung zwischen öffentlichen Zielen und Umweltinteressen treffen. Was heißt das beispielsweise für das anhängige Verfahren zu Sellrain/Silz? Wird hier indirekter politischer Druck ausgeübt?

Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung verneinte der Landeshauptmann das in einer schriftlichen Stellungnahme: „Es handelt sich nicht um eine Kritik an Entscheidungen eines Gerichtes und schon gar nicht im Zusammenhang mit Sellrain/Silz. Sondern um die Forderung nach Adaptierungen in der Gesetzgebung, um den Wirtschaftsstandort Österreich weiter konkurrenzfähig zu halten.“ Insgesamt warnt Platter davor, dass aufgrund von Verfahrensabläufen und Bestimmungen Projektwerber der Reihe nach frustriert das Handtuch werfen. Bei Sellrain/Silz sickerte zuletzt jedoch durch, dass das Bundesverwaltungsgericht zusätzliche Auflagen für Ausgleichsmaßnahmen, z.B. beim geplanten dritten Speicher, erteilen möchte.

Die Interpretation der Landeshauptmann-Botschaft fällt bei VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl eindeutig aus: In Umweltfragen müsse die Politik das letzte Wort haben. „Ansonsten wird aus dem Schutzgedanken unter Umständen sogar ein Gefährdungspotenzial für das Leben der Bevölkerung.“ Entscheidungen der Gerichtsbarkeit würden im Umweltschutz und der Nutzung der Natur wenig Sinn machen.

Ganz anders beurteilt Professor Karl Weber vom Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Uni Innsbruck die Diskussion. Er spricht vom „Aufstand der Scheinheiligen“. Mit dem Bundes- und dem Landesverwaltungsgericht seien europäische Rechtsschutzstandards in Österreich umgesetzt worden. Wie immer könne es bei den Entscheidungen Schwächen geben, „doch das Bundesverwaltungsgericht habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut bewährt. Auch in Vergabe- und Asylverfahren.“ Behördliche Entscheidungen werden durch unabhängige Gerichte geprüft. Aus dem Brief der Landeshauptleute liest Weber den Wunsch heraus, dass das Bundesverwaltungsgericht so entscheiden solle, „wie wir es wollen“. (pn)