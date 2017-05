Innsbruck – Der jüngste Vorstoß von Familienministerin Sophie Karmasin, die schulautonomen Tage in Österreich in einheitliche Herbstferien umzuwandeln, sorgt auch in Tirol für Diskussionsstoff. ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader würde einheitliche Herbstferien begrüßen: „Ich habe mich grundsätzlich schon oft dafür ausgesprochen. Ich glaube aber, dass die Ausgestaltung in dieser Form, wie es jetzt bekannt wurde, nicht möglich ist.“ Man sollte keine zusätzlichen freien Tage schaffen, erklärte Palfrader. Das entspreche auch nicht dem Wunsch, der an sie herangetragen werde. Eine derartige neue Ferienregelung könne jedenfalls aber nur vom Bund verordnet werden. Es sei aber positiv, dass das Thema „jetzt bundesweit thematisiert wird“, sagte Palfrader. Wichtig sei ihr, dass die Ferien einheitlich seien, deshalb habe man seitens des Landesschulrates auch zwei schulautonome Tage (die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) in Absprache mit den Schulpartnern festgelegt. Verkappte Herbstferien, die durch Brückentage zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen entstehen, will Palfrader aber weiter vermeiden. Deswegen gilt auch im Herbst wieder, dass dadurch nicht mehr als neun freie Tage in Folge zustande kommen dürfen.

„Neutral“ sieht die Tiroler Pflichtschulgewerkschaft die aktuelle Diskussion, wie der Vorsitzende Walter Meixner erklärt. Klar sei, dass die Diskrepanz zwischen Urlaubszeit der Eltern und Ferienzeit der Kinder bestehe. Aber auch er sei für eine möglichst einheitliche Regelung.

Ein klares „Nein“ zu einheitlichen Herbstferien in der von Familienministerin Karmasin vorgeschlagenen Form kommt vom Landeselternverband Tirol. Es könne nicht sein, dass die fünf schulautonomen Tage für eine verpflichtende Woche Herbstferien geopfert werden, sagt Obfrau Sandra Ballner. Zumal Herbstferien Ende Oktober zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt stattfinden würden. „Zu Beginn des neuen Schuljahres finden oft Sport- und Projektwochen statt und der eigentliche Schulbetrieb nimmt nur sehr langsam Schwung auf.“ Eine Woche Ferien Ende Oktober würde genau diesen wieder bremsen. Man sei allerdings durchaus kompromissbereit, betont Ballner. Zunächst wünsche man sich aber, in den Diskussionsprozess einbezogen zu werden. Dann könnte man an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Eine solche könnte so aussehen, dass die neunte Woche der Sommerferien gestrichen und dafür im Herbst nachgeholt wird. Die fünf schulautonomen Tage würde es dann weiterhin geben.

Tirols Schülervertreter sehen den jüngsten Vorstoß für Herbstferien durchaus positiv. „Der Herbst ist eine sehr intensive Zeit in der Schule“, erklärt AHS-Landesschulsprecher Johann Katzlinger. Eine freie Woche Ende Oktober würde einerseits der Erholung dienen, könnte andererseits aber auch zum Lernen genutzt werden. „Allerdings“, so räumt Katzlinger ein, „dürfen Herbstferien nicht auf Kosten der schulautonomen Tage gehen.“ Diese müssten weiterhin zur Verfügung stehen. (mw, np)