Alltag in der Diözese Innsbruck: Nuntius Peter Stephan Zurbriggen hat der Bundesregierung keinen Namensvorschlag zur Kenntnisnahme übermittelt. Trotzdem dürfte mit einer Ernennung jederzeit zu rechnen sein, denn die Mitglieder der Bundesregierung können jeden Tag per Umlaufbeschluss die Causa sprichwörtlich absegnen. Warum es weiter dauert, darüber hüllt sich die Nuntiatur naturgemäß in Schweigen. In der Diözese nimmt man die Nicht-Entscheidung zur Kenntnis. Schließlich wartet man bereits seit 16 Monaten.

SPÖ und FPÖ haben am Mittwoch Kritik am Rechnungsabschluss des Landes geäußert. Der Finanzkurs des Landes gehe zulasten der Gemeinden, waren sich SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik und der freiheitliche Landesparteiobmann Markus Abwerzger einig. „Das Land Tirol ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Der Preis für diese schwarze Null ist allerdings hoch. Bezahlen müssen ihn die Gemeinden und die Bevölkerung“, meinte Blanik. Die Aufgaben würden immer mehr. Gleichzeitig schnellten die Transferzahlungen an das Land weiter in die Höhe. Für Abwerzger hätten die Gemeinden einen „enormen Anteil am finanziellen Plus des Landes“, zugleich müssten sie oftmals als „Bittsteller“ antreten, um Bedarfszuweisungen für ihre Aufgaben zu erhalten.

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf wies die Kritik postwendend zurück: „Tatsache ist, dass ein starkes Land auch im Interesse der Gemeinden sein muss.“ Als Bürgermeister sei er der Letzte, der sich nicht mehr Geld wünsche, aber man müsse auch realistisch bleiben. (TT)