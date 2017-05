Serfaus – Bei der Eröffnung 1985 galt die Serfauser Dorfbahn als weltweite Sensation. Heute hat das Feriendorf mit der Luftkissenschwebebahn noch immer ein Alleinstellungsmerkmal. Gerne verweisen internationale Verkehrsexperten auf „eine vorbildliche Verkehrslösung im engen hochalpinen Dorf“.

Inzwischen haben die Betreiber, die Seilbahn Komperdell, einen großen Wurf in allen Details vorbereitet. Kommenden Montag geht’s los mit dem Modernisierungsschub. „Die Behördenverfahren sind abgeschlossen, wir haben einen positiven Baubescheid“, verkündete Seilbahn-Geschäftsführer Stefan Mangott am Mittwochabend bei der Adventure-Night.

Bis 2019 sollen die Pläne in drei Etappen jeweils in der Zwischensaison umgesetzt werden. Das Investitionsvolumen liegt bei 23 Mio. Euro. „Die neue Dorfbahn wird stündlich bis zu 3000 Personen befördern“, schilderte Mangotts Geschäftsführer-Kollege Georg Geiger. „Derzeit haben wir eine Förderleistung von 1600 Personen. Die Fahrtintervalle werden von zehn auf neun Minuten verkürzt.“ An Spitzentagen nutzen bis zu 10.000 Fahrgäste das einzigartige Verkehrsmittel. „Barrierefreie Zu- und Abgänge in allen Stationen runden das Erscheinungsbild ab“, erläuterte Geiger.

Die größten Teilprojekte sind im Mittelteil der 1,3 Kilometer langen Trasse geplant. Die Station Zentrum wird neu gebaut, vergrößert und wesentlich heller. Die Station Kirche wird 80 Meter östlich vom derzeitigen Standort neu errichtet. Diese Station erstreckt sich über drei Etagen, wobei die unterste über einen Tunnel von der Kirchgasse aus zugänglich gemacht wird.

Etwas holprig ist derzeit noch der Fußweg vom großen Parkplatz am Dorfrand zum Einstieg in die Dorfbahn, vor allem für Skifahrer. „Eine Lösung wird es ab 2020 geben“, verriet Bürgermeister Paul Greiter am Donnerstag. „Hier soll ein komfortabler Verbindungstunnel gebaut werden.“ Greiter sieht mit dem Gesamtprojekt „einen Meilenstein für das Dorf“ und „einen Riesenschritt zur sinnvollen innerörtlichen Verkehrsabwicklung“. Seinerzeit hätten zwei oder drei Serfauser „heftig gegen den Bau einer verrückten U-Bahn protestiert“, erinnert Greiter. Zudem hätten sich Zweifler und Spötter bemerkbar gemacht – sie belächelten das Projekt als „utopisch“. Doch der Bürgermeister zweifelt keine Sekunde: „Ohne diese Bahn wäre der Verkehr im Dorf nicht annähernd bewältigbar.“ Noch zu Beginn der 80er-Jahre pendelten Skibusse im Konvoi durch die enge Dorfstraße zur Seilbahn-Talstation. „Das Verkehrschaos war nicht auszuhalten“, schilderte Alt-Bürgermeister Georg Mangott. Heute zählt Serfaus 1,2 Mio. Nächtigungen und liegt im tirolweiten Ranking auf dem sechsten Platz.

Sein Dank gelte schon jetzt allen Serfausern für deren Verständnis, „dass die notwendigen Baumaßnahmen umgesetzt werden können“, erklärte Greiter. Serfaus könne auch künftig stolz auf die höchstgelegene U-Bahn Europas sein, hoben Mangott, Geiger und Greiter hervor. „Wahrscheinlich haben wir dann auch die modernste Bahn.“ (za)