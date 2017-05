Von Michael Domanig

Telfs – „Das Osterwochenende war wieder eine Katastrophe, von 9 Uhr vormittags bis halb zwei in der Nacht waren sie unterwegs“, erzählt eine Frau aus der Telfer Obermarktstraße. Mit „sie“ meint die Anrainerin nicht den normalen Verkehr in der viel befahrenen Durchzugsstraße, sondern „sechs bis sieben Gruppen“ junger Autofahrer, die seit Februar „fast täglich in Kolonnen von vier bis fünf Autos“ ihre Runden durchs Dorf ziehen würden, vielfach mit überhöhtem Tempo.

„Sie fahren mit ihren lauten, präparierten Auspuffen bei mir im Obermarkt vorbei, dann entweder über einen nahen Parkplatz oder durch den Kreisverkehr und wieder zurück.“ Danach würden sich die Gruppen auf verschiedene Routen aufteilen. „Und dann kommen sie wieder. Das geht oft stundenlang so, besonders am Wochenende.“ Teilweise würden Rennen gefahren, ist die Anrainerin überzeugt, „ich warte nur, bis etwas passiert“. Sie selbst könne wegen des Lärms nachts kaum noch schlafen, sei verzweifelt. Und das gelte für viele Nachbarn.

Die Anrainerin hat sich schon mehrfach an die Gemeindepolitik und vielfach an die Polizei gewandt, sogar die Volksanwaltschaft eingeschaltet. „Man könnte den gemeindeeigenen Parkplatz mit Pollern versehen, die abends nur noch das Ausfahren erlauben“, schlägt die Frau vor, „und eine Radarbox in der 30er-Zone im Obermarkt aufstellen.“

BM Christian Härting (Wir für Telfs) ist das Problem bekannt. „Wir haben aber wenig Handhabe, das zu reduzieren“, meint er. Genau wie Vize-BM Christoph Walch (Grüne), Obmann des Verkehrsausschusses, verweist er auf das neue Telfer Verkehrskonzept, das derzeit ausgearbeitet wird: „Eines der Ziele ist es, eine Verkehrsberuhigung im Unter- und Obermarkt zustandezubringen. Der Durchzugsverkehr ist auch uns ein Dorn im Auge.“ Ein erstes „Bürgerforum“ hat bereits stattgefunden, im Juli werden erste Details zum Konzept erwartet.

Was die etwaige Installation einer Radarbox betreffe, müsse er mit dem Telfer Polizeikommandanten besprechen, „was rechtlich möglich ist“, sagt Härting. Er glaube aber nicht, „dass eine Radarbox den Verkehr reduziert“. Poller am Parkplatz sieht er skeptisch: „Das ist ein öffentlicher Parkplatz, der auch von Dauerparkern genützt wird. Was mache ich dann mit denen?“

Auch Walch betont, dass die Gemeinde „sehr bemüht“ sei, das Problem anzugehen, „aber das geht halt nicht so schnell“. Die Polizei kontrolliere derzeit bereits verstärkt, „sie leistet hier wirklich gute Arbeit“.

Man führe täglich zu verschiedenen Zeiten Tempokontrollen durch, bestätigt der Telfer Postenkommandant Hans Ortner, „auch nach den Anrufen der Dame, soweit wir dazu die Kapazitäten haben. Aber wir können nicht 24 Stunden täglich kontrollieren.“

Viele würden sich im Obermarkt tatsächlich nicht an Tempo 30 halten, erklärt Ortner. „Wir haben schon Organmandate verfügt, Anzeigen erstattet und Kennzeichen abgenommen.“ Man versuche überdies, den jungen Autofahrern, die sich am Parkplatz aufhalten, klarzumachen, „dass sie leise sein, keinen Dreck hinterlassen, am besten wegfahren sollen“. Ähnliche Probleme habe man auch schon beim Telfspark oder in Sagl gehabt: „Nach Schwerpunktkontrollen verlagert sich das Ganze dann.“ Prinzipiell brauche es auch Bewusstseinsbildung bei den jungen Auto- und Mopedfahrern: „Das kann nicht nur die Polizei lösen.“