Innsbruck – 21 Jahre lang war Helmut Kern Direktor des ÖVP-Wirtschaftsbundes. Mit Beginn der Ära von Obmann Franz Hörl im April 2016 war das vorbei. Doch damit hätte Kern leben können, hatte er doch sehr gut verdient: Bis Ende des Jahres wurde er dienstfrei gestellt, zusätzlich zur Abfertigung von 150.000 Euro sollte er eine Abschlagszahlung in derselben Höhe sowie eine fette Pensionszahlung erhalten.

Mit rund 700.000 Euro wollte der Wirtschaftsbund Kerns Abgang abgelten. Doch am 30. Dezember folgte die fristlose Entlassung. Wegen Ungereimtheiten, wie Hörl argumentierte. Und weil Kern bei einem Monatssalär von rund 10.000 Euro sogar ein 15. Gehalt erhielt, obwohl es dafür keine Beschlüsse gab. Auch weitere Sonderzahlungen wurden als Grund angeführt. Und so traf man sich am Donnerstag vor Gericht. Denn Kern hatte seine Ansprüche eingeklagt und geht gleichzeitig gegen seine Entlassung vor.

Obwohl es gestern am Landesgericht vor Richterin Alexandra Unger vornehmlich um die Abschlagszahlung in Höhe von 150.000 Euro ging, konnte der Rest nicht ausgeblendet werden. Und so wurde bis vor Prozessbeginn über einen Generalvergleich verhandelt. Und in der Verhandlung selbst wurde ebenfalls um einen Kompromiss gerungen. Doch die Forderungen von Kern, der von Anwalt Markus Orgler vertreten wird, und das Angebot von Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (Anwalt Simon Pöschl) liegen noch zu weit auseinander.

Die gestrigen Beratungen wurden deshalb vertagt, bis 18. Mai sollen noch Gespräche geführt werden. Vom Ausgang der Vergleichsverhandlungen macht Richterin Alexandra Unger dann die künftige Vorgangsweise abhängig. Eines kündigte Kern-Anwalt Markus Orgler jedoch dezidiert an: „Wenn der Wirtschaftsbund ein Jo-Jo-Spiel haben will, dann wird es lange dauern, obwohl dieses für meinen Mandanten eine große Belastung darstellt.“

Im Prinzip geht es in diesem Verfahren nämlich auch um „Wirtschaftsbund alt“ unter Jürgen Bodenseer und „Wirtschaftsbund neu“ unter Franz Hörl. Wirtschaftsbund-Anwalt Simon Pöschl weist daraufhin, dass „keine Beschlüsse für die Auszahlung des 15. Gehalts für Kern gefasst wurden. Wir haben immer wieder Unterlagen angefordert, aber die wurden uns bisher nie vorgelegt.“ Im Dienstvertrag sei lediglich von 14 Bezügen die Rede. Hörl und er ließen allerdings durchblicken, dass sie an einem Vergleich interessiert seien und die Sache abschließen möchten. Doch dafür benötige es natürlich die Zustimmung der Gremien.

Für Orgler gilt hingegen die Richtschnur, dass es nie Beanstandungen gegen Kern gegeben und sein 15. Gehalt über Jahre niemanden gestört habe. Das sei Konsens gewesen. „Wie der Wirtschaftsbund auf Funktionärs­ebene organisiert ist und wie dort die Entscheidungen getroffen werden, ist jedenfalls nicht Sache des angestellten Geschäftsführers.“

Sollte ein Vergleich nicht zustande kommen, ist Kerns Klage über die geplatzte Abschlagszahlung lediglich der Auftakt zu einem wahren Prozess-Reigen, der von der Anfechtung der Entlassung bis hin zur Forderung nach der Abfertigung und den Pensionszahlungen reicht. Dabei werden auch prominente Wirtschaftsbundfunktionäre vor Gericht aufmarschieren wie der ehemalige Obmann und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer. (pn)