Oberperfuss, Völs – Die Oberperfer Bürgermeisterin Johanna Obojes-Rubatscher seufzt schwer: „Jetzt ist es extrem schwierig geworden, das Projekt überhaupt noch zu betreiben.“ Nach Zirl hat am Donnerstagabend auch Völs das Ansuchen der Bergbahnen Oberperfuss abgelehnt, 250.000 Euro für die Erneuerung der zweiten Liftsektion am Rangger Köpfl zuzuschießen. Inzing hatte zuvor seine 136.000 Euro von der Zustimmung der Großgemeinden abhängig gemacht – damit klafft beim geplanten Gemeindeanteil von 800.000 Euro eine gewaltige Lücke. Die Gesamtkosten für die neue Bahn zwischen Stiglreith und Sulzstich betragen ca. 4,4 Mio. Euro.

„Jetzt muss der Oberperfer Gemeinderat entscheiden, ob und wie es weitergehen kann“, kündigt Obojes-Rubatscher an. Dazu dürfte schon nächste Woche ein Sondergemeinderat stattfinden. Wie die Entscheidung ausfällt, sei nicht abschätzbar: „Vielleicht kommt der Gemeinderat ja zur Auffassung, dass wir den Tourismusbetrieben, die vom Köpfl abhängig sind, nicht die Tür vor der Nase zuschlagen und versuchen sollten, eine alternative Finanzierung auf die Beine zu stellen. Eventuell findet sich doch noch der eine oder andere Private, der sich still beteiligen möchte.“

Mit dem alten Schlepplift in der Mittelsektion weiterzufahren, sei jedenfalls „unmöglich“, bekräftigt die Bürgermeisterin. Die Sanierungskosten seien „derart hoch, außerdem wollen die Leute das System einfach nicht mehr, es ist zu beschwerlich. Vor allem für Familien mit kleineren Kindern, unsere Kernzielgruppe.“

Auch Bergbahn-GF Hubert Deutschmann sieht die Erneuerung der mittleren Sektion als „Voraussetzung für alles andere“ – für den Sommerbetrieb mit neuen Attraktionen (Singletrails für Anfänger, Speicherteich als Erlebnis- und Erholungsraum etc.) wie auch den Ausbau als Rodelberg. „Wenn in der Mitte kein Herz schlägt, ist der Patient tot“, sagt Deutschmann.

Mit 16:3 Stimmen war die Ablehnung in Völs eindeutig. Dass geheim abgestimmt wurde, mutete dabei absurd an, da sich in der Debatte ohnehin alle Seiten deklarierten. Die Argumente der Kritiker brachte GR Stephan Glätzle-Rützler (ÖVP), Obmann des Finanzausschusses, auf den Punkt: So seien etwa die Zuschüsse von Landesseite (500.000 Euro Kleinskigebietsförderung, 600.000 Euro Sonderförderung des Landeshauptmanns) keineswegs gesichert.

Im Winter gebe es im Umland „viele gut erreichbare Skigebiete, die angenehmeres Skifahren ermöglichen als das Rangger Köpfl“ – wo man etwa trotz neuer Gondelbahn noch umsteigen müsste. Das Sommerkonzept wiederum sei „zu wenig ausgearbeitet“, so Glätzle-Rützler, es fehle ein „finaler Finanzierungs- und Zeitplan“. Zudem stehe das Köpfl im Wettbewerb mit bereits funktionierenden Sommer-Bergbahnen. Er verwies auch auf die Herausforderungen in Völs selbst – vom laufenden Ausbau beim Haus der Senioren bis zur Kinderbetreuung: „Wir können nicht für ein Projekt, das Sterben auf Raten bedeutet, eigene Vorhaben zurückstellen.“

GR Peter Lobenwein (SPÖ) meinte hingegen, es sei „unheimlich wichtig“, kleine Skigebiete wie das Rangger Köpfl zu erhalten, „wo Kinder, Familien und Senioren in unmittelbarer Nähe und zu sehr günstigen Tarifen Ski fahren können. Sonst fahren irgendwann nur mehr die Touristen.“

„Wir haben den anderen Gemeinden sehr wohl erklärt, wie die Sommerattraktionen finanziert werden sollen“, sagt Obojes-Rubatscher. „Das Projekt ist dort politisch nicht gewollt. Das ist bedauerlich, aber zu akzeptieren.“

Er finde es, „schade, dass uns die Gemeinderäte so gar kein Vertrauen schenken“, ergänzt Deutschmann. „Dabei fällt auch unsere Arbeit der letzten sechs bis sieben Jahre unter den Tisch, wo wir bewiesen haben, dass man den Betrieb operativ zuschussfrei führen kann.“ (md)