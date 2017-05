Wien, Innsbruck – Dass die Kompetenzen der unabhängigen Verwaltungsgerichte in Umweltfragen beschnitten werden sollen, ist vom Tisch. Die Initiative von Tirols LH Günther Platter (VP) als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz stieß auf breite Ablehnung, Unterstützung signalisierte lediglich die Wirtschaft. Die SPÖ-Minister distanzierten sich bereits am Mittwoch, am Donnerstag gab es dann eine Abfuhr von der Richtervereinigung und den grünen Umweltreferenten in den Bundesländern.

Inhaltlich wurde Platters Vorstoß, der laut Kärntens LH Peter Kaiser (SP) nicht mit den Landeshauptleuten abgestimmt war, jetzt auf eine Diskussionsgrundlage zurückgestutzt. „An der Gewalten­teilung und den europäischen Rechtschutzstandards darf nicht gerüttelt werden, inhaltlich sollten wir uns aber schon Gedanken darüber machen, wie Projekte im allgemeinen öffentlichen Interesse umgesetzt werden können“, sagt Kaiser zur TT. Die Landeshauptleutekonferenz im Mai sei eine Gelegenheit dazu.

Für den Kärntner Landeshauptmann müsse das Pferd allerdings richtig aufgezäumt werden. „Es geht um klare Definitionen der Staatszielbestimmungen, die dann von den Verwaltungsrichtern entsprechend gewürdigt werden müssen.“ Als ein öffentliches Interesse nennt Kaiser „Arbeit und Beschäftigung“, gleichzeitig könnte das für Projekte mit Verordnungen und Rahmenplänen stärker als bisher dokumentiert werden. „Bund und Länder sollten hier einen politischen Aktionsplan ausarbeiten.“

Sein Parteikollege und Bundeskanzler Christian Kern argumentiert ähnlich. „Die Politik muss eine klare Abwägung von Interessen vorgeben.“ Es dürften den Verwaltungsgerichten nicht zu viele Interpretationsspielräume überlassen werden. Gleichzeitig schlägt Kern vor, dass der Bund künftig die Gesamtzuständigkeit für die Genehmigung von gewerblichen Betriebsanlagen sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle Straßen und Schienen bekommen sollte.

Für Verwunderung sorgte Platters Brief auch deshalb, weil gerade das größte Wasser­kraftvorhaben, nämlich der Ausbau von Sellrain/Silz, vom Bundesverwaltungsgericht verhandelt wird. Platter dementierte einen Zusammenhang damit. Er wollte nicht die Gewaltenteilung in Frage stellen, sondern anhand der Ablehnung der dritten Piste in Wien-Schwechat eine durchaus kontroverse Diskussion über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Entwicklungen anstoßen. An Wiens BM Michael Häupl (SP) wurde die Stellungnahme bekanntlich nicht geschickt. Häupl wolle kein „Gerichts-Bashing“ betreiben, müsse aber nicht mit jeder Entscheidung eines Gerichtes einverstanden sein, heißt es.

Unterstützung erhält Platter von Industriepräsident Christoph Swarovski: Die Politik sollte Infrastrukturprojekte von übergeordnetem Interesse festlegen können, bei denen das öffentliche Interesse an der Umsetzung gegeben ist. (pn)