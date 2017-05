Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Vergangenen Donnerstag endete die Begutachtungsfrist, noch vor dem Sommer soll es im Nationalrat abgesegnet werden. Die Rede ist vom so genannten Schulautonomiepaket, das laut Bildungsministerin Sonja Hammerschmid den Schulen künftig echte Freiheiten geben und diese außerdem entpolitisieren soll. Geplant ist eine Umsetzung in Etappen, beginnend im kommenden Schuljahr an Standorten, an denen Autonomie in Schulversuchen bereits erprobt wird. In fünf bis zehn Jahren soll das Paket flächendeckend Realität sein.

Tirols Elternvertreter lassen nun am Ende der Begutachtungsfrist kaum ein gutes Haar an dem Entwurf. Denn das geplante Paket, so die Obfrau des Landeselternverbandes Tirol (LEVT), Sandra Ballner, sei ohne Einbindung derer, die es tatsächlich betrifft, geschaffen worden: nämlich ohne Beteiligung von Schülern und Lehrern. „Der Gesetzesentwurf fand seinen Ursprung auf dem Schreibtisch einiger weniger Beamter im Bildungsministerium“, kritisiert Ballner. Die Vorlage bereite den Weg für eine österreichweite Vereinheitlichung des Schulsystems und damit das Ende der Individualität.

In erster Linie warnt der Elternverband Tirol vor einem Aus für die Klassenschülerhöchstzahlen. „In vielen Schulen – vor allem im städtischen Bereich – sind die Klassen bis zum bisher geltenden Limit gefüllt“, sagt Ballner. Mit dem neuen Gesetz würde diese Grenzen fallen und die Schulleitung könnte ohne Mitbestimmung durch Lehrpersonen und Eltern Großgruppenunterricht anordnen. „Ob Riesenklassen das Bildungsniveau heben, sei dahingestellt“, meint die Elternverbands-Obfrau. Die hypothetische Flexibilisierung von Klassen- und Gruppengrößen sowie von Unterrichtsdauer würde automatisch einen massiven administrativen Aufwand bedeuten. Die dafür benötigten Arbeitsstunden würden wohl bei den Schülern eingespart werden, mutmaßt Ballner. „Mehr Geld für das Schulsystem ist nämlich nicht vorgesehen. Die Klassenschülerhöchstzahlen werden mangels anderer Einsparungsmöglichkeiten steigen müssen. Damit fällt der letzte gesetzliche Schutz für unsere Kinder.“

Tatsächlich soll das Schulautonomiepaket kostenneutral umgesetzt werden. Im Zeitraum bis 2021 soll höchstens eine Anschubfinanzierung von knapp zwei Millionen erforderlich sein, die sich über die Laufzeit aber wieder ausgleiche, heißt es im Entwurf für das geplante Autonomiepaket.

„Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Schulautonomie gibt höchstens weitere Schritte vor, wie unter Beibehaltung – oder eher Reduzierung – des Schulbudgets ein administrativer Umbau des Schulsystems stattfindet. Mit Pädagogik hat das wirklich nichts mehr zu tun“, kritisiert Elternverbands-Obfrau Ballner die Reform zur Schulautonomie.