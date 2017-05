Schwaz – Die Hoffnung, im kommenden Herbst von der Volksschule in ein Gymnasium wechseln zu können, wird sich im Bezirk Schwaz für 44 Kinder nicht erfüllen. Denn obwohl sie die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen – also einen entsprechend guten Notendurchschnitt vorweisen können – haben sie keinen Platz in einer Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) bekommen. Das steht nun nach Abschluss des zweiten Durchganges des Aufnahmeverfahrens fest, wie es auf Nachfrage der TT aus dem Büro des Landesschulrates heißt.

In einem ersten Durchgang Ende März waren es noch 70 Schwazer Schülerinnen und Schüler, denen zunächst kein Platz an einem der zwei Gymnasien zugewiesen werden konnte. 26 von ihnen wurde mittlerweile ein Platz in AHS-Langformen in Schwaz, Wörgl und Innsbruck zugesagt. Die anderen 44 werden nun an die jeweilige Neue Mittelschule des zuständigen Schulsprengels weitergeleitet.

Insgesamt können damit heuer in Tirol 65 Volksschulkinder nicht wie von ihnen gewünscht im Herbst ein Gymnasium besuchen. Denn obwohl sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren die Situation im Ballungsraum Innsbruck heuer deutlich entspannt hat, waren es hier Ende März 21 Kinder, denen der Erstwunsch und ein Wechsel auf ein Gymnasium im Herbst nicht erfüllt werden konnte. 13 Schülerinnen und Schüler, welche die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, hatten als Zweit- oder Drittwunsch keine AHS, sondern eine Neue Mittelschule angegeben und wurden daher schließlich dieser zugewiesen.

In den anderen Bezirken verlief die Vergabe der Gymnasium-Plätze heuer ohne größeres Kopfzerbrechen für Eltern, Kinder und Landesschulrat. Hier erhielten alle Schüler vorläufig einen Platz an einem Gymnasium. An fünf der neun AHS-Langformen waren Ende März sogar noch insgesamt 35 Plätze frei. (np)