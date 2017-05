Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen will Bayern die Grenzkontrollen nach Österreich und damit auch nach Kufstein mindestens bis zum Jahresende beibehalten. „Ein Ende ist heute noch nicht absehbar“, sagte Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU). „Würden wir die Kontrollen beenden, wäre das ein Signal an die ganze Welt: Deutschland ist wieder offen.“ Das wollten die Deutschen nicht. „Die Grenzkontrollen müssen wir so lange beibehalten, bis ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen steht“, sagte Herrmann. Seit Januar seien an den bayerischen Grenzen rund 4500 Flüchtlinge aufgegriffen worden. In Tirol sorgt noch immer für Debatten, dass die Bayern in Kufstein an der Grenze kontrollieren, die Tiroler dasselbe aber am Brenner nicht tun dürfen. Dort wurde Infrastruktur um 1,1 Millionen Euro für das Grenzmanagement eingerichtet, aber noch nicht hochgefahren. Verstärkt kontrolliert wird sowohl dies- als auch jenseits des Brenners im Hinterland.

Und noch eine umstrittene Maßnahme aus Deutschland sorgte am Wochenende für Schlagzeilen. Die deutsche Bundesregierung wies einen Bericht über Pläne für die Einführung einer streckenabhängigen Pkw-Maut in Deutschland zurück. „Eine streckenbezogene Pkw-Maut ist weder geplant noch politisch gewollt. Die Bundesregierung verfolgt keine Pläne für eine streckenbezogene Pkw-Maut“, teilten das Verkehrs- und Finanzministerium am Sonntag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Das Magazin Stern hatte die Meldung gebracht und für Wirbel gesorgt.

Rund 140.000 Menschen mit Migrationshintergrund leben in Tirol, das sind 19 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Land und das Haus der Begegnung starten einen Lehrgang über Migration. Es soll „eine profunde und differenzierte Wahrnehmung von unterschiedlichen Aspekten der Migration“ vermittelt werden, sagt Landesrätin Christine Baur (Grüne). Der Lehrgang gliedert sich in fünf Module zu jeweils zwei und einmal drei Tagen und beginnt am Donnerstag, dem 18. Mai 2017. Die Kosten belaufen sich auf 990 Euro. Teils wird der Lehrgang gefördert. (dpa, aheu)