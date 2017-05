Von Anita Heubacher

Innsbruck – Am Innsbrucker Hausberg Patscherkofel sind bereits die Bagger aufgefahren. Beim Schutzhaus wird schon eifrig an der neuen Station samt Restaurant gebaut, während im Tal die nötigen Unterschriften für eine Volksbefragung zum strittigen Projekt zusammengetragen wurden. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer hat sich und ihre Partei, Für Innsbruck, einbetoniert, zusammen mit den Grünen, der SPÖ und der ÖVP. Das Projekt soll umgesetzt werden.

Allein der zeitliche Ablauf ist für die breite Koalition schwer zu erklären, in Argumentationsnot käme sie, fiele das Votum der Volksbefragung zum Patscherkofel negativ aus. Eine noch heißere Kartoffel mit noch mehr Sprengkraft für die Regierungsriege hat die Volksbefragung zu Olympia. Innsbruck und ganz Tirol sollen entscheiden, ob sich Innsbruck als Gastgeber für die Winterspiele 2026 bewerben soll. Die Stadtregierung will – was, wenn die Bevölkerung nicht will?

Dann wählt Innsbruck nicht wie gewünscht am 22. April 2018, sondern schon früher. Das ist die Meinung einiger politischer Beobachter. Bestätigen will sie offiziell noch keiner.

Die Regierungsparteien im Land, ÖVP und Grüne, hätten den Landtag am liebsten auch im April und am allerliebsten zusammen mit Innsbruck gewählt. Daraus wird aus rechtlichen Bedenken und aus der Angst vor Wahlanfechtungen nichts. So oft zur Wahlurne gerufen zu werden, könnte sich auf die Wahlbeteiligung der vielen Innsbrucker negativ auswirken.

ÖVP-Landesparteimanager Martin Malaun hat schon einmal den Wahlkalender gezückt. 25. Februar oder 4. März 2018 lautet Malauns Kalkül. Der Landtag müsste sich drei Monate davor auflösen. Was dramatisch klingt, ist optisch nicht zu erkennen. Leer bleiben die Stühle im Landesparlament deshalb nicht. Sitzungen würden bis zur Wahl abgehalten.

Der Wahltermin ist eines, die Nervosität in den Parteien etwas anderes. Das Rennen um das eigene Leiberl hat bereits begonnen. Das mag Malaun nicht bestätigen. „Wir arbeiten und starten im November mit den Reihungskommissionen, die die Listen erstellen“, sagt er. Bei der ÖVP gleicht das fast einer Raketenwissenschaft, Mandate sind auf die Bezirke, auf die Geschlechter und auf die mächtigen Bünde zu verteilen. Und es ist klar, neue Gesichter müssen dieses Mal hinter Frontmann Günther Platter, nach der Wahl auf der Regierungsbank auftauchen.

Die Grünen im Land betonen, erst einmal in der Koalition mit der ÖVP weiterarbeiten zu wollen. „Jetzt brauchen wir noch keinen Wahltermin für die Landtagswahl festzulegen“, meint Klubobmann Gebi Mair. Die Bezirkslisten würden noch vor dem Sommer, die Landesliste im Frühherbst erstellt. Die Grünen haben noch einen weiteren Grund, auf Innsbruck zu schauen. Ihr Nationalrat Georg Willi und ihre amtierende Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider geben sich eine Kampfabstimmung. Die Delegierten sollen klären, wer Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahlen wird.

Willi wurde in einer Umfrage attestiert, gute Chancen auf den Bürgermeistersessel zu haben, Pitscheider blieb ferner liefen. Den Treiber hinter der Umfrage vermuten nicht nur Verschwörungstheoretiker in der ÖVP. Landtagspräsident Herwig van Staa könnte an der Spitze des ÖVP-Seniorenbundes in die Stadtpolitik zurückkehren. Ein starker Bürgermeisterkandidat schadet Oppitz-Plörer, der jetzigen Stadtchefin.

Im ÖVP-Landtagsklub sitzt Jakob Wolf. Er will im Obleuterat über den Wahltermin für Innsbruck und den für die Landtagswahl beraten. „Wir wollen einen kurzen Wahlkampf“, sagt er. Wolf ist heißer Favorit, vom Parlament in die Regierung zu wechseln. Er ist schon zu lange im Geschäft, um die Frage danach mit „Ich fühle mich als Klubobmann wohl“ zu beantworten.