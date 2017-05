Von Angela Dähling

Zell, Mayrhofen – Das Maturaniveau im Zillertal liegt unter dem österreichweiten Durchschnitt. Verwunderlich ist das nicht. Denn wenn es um Bildung geht, ist das selbsternannte „aktivste Tal der Welt“ weit entfernt von Chancengleichheit. Wie gestern berichtet, erhalten heuer zig Kinder trotz Eignung keinen Platz am Gymnasium.

Das nächste Gymnasium befindet sich in Schwaz – für Schüler aus Gerlos oder Tux gleicht der Schulweg damit einer kleinen Weltreise. Höhere Schulen in Innsbruck heißt für die Eltern die Finanzierung eines teuren Heimplatzes und die Betreuung der 14-Jährigen anderen zu überlassen. Für die Schüler bedeutet es oft Heimweh. Dritte Möglichkeit: Matura an der Tourismusschule in Zell zu machen. Doch wenn der betroffene Schüler eigentlich kein Interesse an einem Beruf in der Tourismusbranche hat, wird weder die Schule dem Schüler gerecht noch umgekehrt.

Die Mutter einer zwölfjährigen Schülerin aus Tux hat sich mit genau diesen Problemen per Brief an den Landesschul­inspektor Werner Mayr gewandt. Und ihn gebeten, sich im Sinne vieler Zillertaler Eltern persönlich für ein Oberstufenrealgymnasium in Zell einzusetzen, das eigentlich schon seit 2015 hätte realisiert sein sollen. Ein Brief, der Mayr nicht kaltließ. „Der Antrag für eine allgemeine bildende Oberstufe mit Maturaabschluss in Zell ab dem Jahr 2018 ist gestellt. Die Signale dafür sind hervorragend“, informiert Mayr. Die Kompetenz dafür liege beim Bildungsministerium. Das Gymnasium sei dezidiertes Ziel der Modellregion Bildung Zillertal.

Auch sonst geht man im Tal, seit 2014 die Neue Mittelschule die Hauptschulen in der Bildungs-Modellregion ablöste, neue Wege. Wege, die Vorbildwirkung haben. „Wir haben die Schulreform vom Institut für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Innsbruck seriös begleiten lassen, um herauszufinden, welche Bildungsangebote die nachhaltigsten für das Zillertal sind“, sagt Mayr. Massiv wird seit zwei Jahren in die gemeinsame Fortbildung der 190 NMS-Lehrer des Tales investiert. Das führte zum einen zur besseren Vernetzung der Lehrer und zu schulübergreifenden Projekten. Zum anderen zielte die Fortbildung darauf ab, aktiv auf die Stärken jedes einzelnen Schülers einzugehen. „Ich traue mir zu sagen, dass im Zillertal die am besten systematisch fortgebildeten Lehrer Österreichs unterrichten“, sagt Mayr.

Livia Rößler von der Uni Innsbruck spricht von einem „Paradigmenwechsel und Strukturaufbruch“. Der Lehrer solle den Kindern zuerst sagen, was sie gut gemacht haben, und er müsse den Lernstand jedes einzelnen Kindes wissen und berücksichtigen. Es gehe um Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und darum, den Schülern zu vermitteln, dass sie lebenslang fürs Lernen selbst verantwortlich sind, ergänzt Institutsleiter Christian Kraler. „Vor fünf Jahren wurde der Schüler gebildet. In fünf Jahren bildet er sich selbst“, bringt es Mayr auf den Punkt.

Weil es darum geht, die Interessen und Talente der Schüler zu eruieren und zu fördern, wurden sie zu ihrem Freizeitverhalten befragt. Künftig sollen daher u. a. auch Vereine besser vernetzt mit den Schulen zusammenarbeiten. „Vereine, Wirtschaftstreibende, Schulträger, Lehrer, Elternvertreter, Schulsprecher, Vertreter von Jugendzentren etc. sollen nun alle an einen Tisch, um an einem nachhaltigen, passgenauen Bildungsangebot im Tal zu arbeiten“, sagt Mayr. Geschehen soll das diesen Samstag bei der ersten regionalen Bildungskonferenz des Zillertales in Mayrhofen.