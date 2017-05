Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Theoretisch möglich, in der Praxis unrealistisch. So lautet derzeit im Innsbrucker Rathaus der Tenor zu den jüngsten Spekulationen in Sachen Volksbefragung zur Verlegung der neuen Patscherkofelbahn-Bergstation. Wie exklusiv in der Samstagsausgabe berichtet, hat der Alpenverein die hierfür nötigen 2000 Unterschriften bereits vor Ende der Auflagefrist am 27. April beisammen. Jedoch sitzen Alpenvereinssektion und Stadtführung derzeit wieder am Verhandlungstisch. Was also, wenn es in letzter Sekunde doch noch zu einer Einigung kommt? Wäre die Befragung dann hinfällig?

Innerhalb der Stadtkoalition scheint man diese Überlegungen bereits ad acta gelegt zu haben. Zumindest wurde gestern der terminliche Fahrplan für die Befragung vorskizziert. Demnach dürfte der Gemeinderat am 3. oder 4. Mai für eine Sondersitzung einberufen werden. Dort muss die Ausschreibung der Befragung beschlossen werden. Für den Urnengang selbst wird der 11. oder 18. Juni ins Auge gefasst. Der Sonntag davor scheidet wegen Pfingsten aus. Eine Befragung vor Pfingsten ist aufgrund der nötigen administrativen Vorbereitungszeit von fünf bis sechs Wochen so gut wie ausgeschlossen.

Die Befragung dürfte somit fix stattfinden. Auch im Falle einer zwischenzeitlichen Einigung zwischen AV und Stadt. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) unterstrich gestern erneut ihre Ansicht, dass „ein Kompromiss die einzig vernünftige Möglichkeit für eine Lösung ist“. Denn auch eine Volksbefragung löse das Problem der nötigen Schutzhaus-Attraktivierung nicht. Eine finanzielle Beteiligung der Stadt an der Sanierung des AV-Hauses sei als Angebot nach wie vor aufrecht. Die Causa Bergstation-Restauration sei indes eine „rechtlich noch offene Frage“. Vorerst wurde der Stationsbau ohne selbige eingereicht.

Dass die Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck eine Sanierungsstudie des Schutzhauses in Auftrag gegeben hat, bestätigt der seit Anfang Mai im Amt befindliche neue Sektionspräsident Reinhard Holy. Das sei aber „vor meiner Zeit gewesen“. Dass darin die Rede von einem Investitionsbedarf von rund 750.000 Euro sei, will Holy indes nicht weiter kommentieren. Dabei handle es sich lediglich um eine reine Schätzung des Studienautors, sagt Holy: „Das war reine Theorie.“ Die Chance auf eine Einigung wollte Holy nicht bewerten: „Noch ist vieles in der Schwebe.“