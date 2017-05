Innsbruck – Die Landesjagd im Pitztal: Vor knapp 70 Jahren hat das Land Tirol die Genossenschaftsjagd St. Leonhard und die drei einliegenden Eigenjagden der Agrargemeinschaft Taschachalpe, der Agrargemeinschaft Pirchelbergalpe und die Schwarzenbergalpe der Gemeinde Arzl gepachtet. Das 22.000 Hektar große Jagdgebiet galt über Jahre als Prestigeprojekt des ehemaligen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer und sollte vor allem Repräsentationszwecke für das Land Tirol erfüllen. Dazu zählten vorzugsweise Ehrenabschüsse für diverse Persönlichkeiten. Doch diese Bedeutung hat die Landesjagd schon längst nicht mehr, der Nutzen wurde deshalb immer eindringlicher politisch hinterfragt.

2009 hat die damalige schwarz-rote Landesregierung das politische Schicksal bereits besiegelt und die Pachtverträge ein letztes Mal bis 2019 verlängert. Doch im Hintergrund wird dieses politische Ende bekämpft, obwohl die Landesjagd weiterhin ein Zuschussbetrieb bleibt. Das unterstreicht die Bilanz von 2016, obwohl sich das Defizit im Vergleich zu den Vorjahren reduziert und auf das Niveau von 2010 eingependelt hat.

Lag der Abgang 2015 noch bei 341.000 Euro, so betrug er im Vorjahr 257.000 Euro. Verantwortlich dafür waren geringere Personalkosten und höhere Einnahmen. Abschüsse im Wert von 293.000 Euro wurden offiziell verkauft. Ehrenabschüsse gibt es kaum noch: Im Vorjahr waren es vier, 2015 lediglich fünf.

Ins Gewicht fallen natürlich die Personalkosten von 341.000 Euro und die Ausgaben für die Jagdpacht in Höhe von 145.000 Euro. Trotzdem hält sich Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) zum weiteren Schicksal der Landesjagd bedeckt. Schließlich wird 2018 gewählt. Geisler verweist auf die zahlreichen Projekte in der Landesjagd und mögliche Ideen für eine weitere Nutzung. „Auch die arbeitsplatzrelevanten und regionalwirtschaftlichen Aspekte verdienen eine faire Gewichtung – alles in allem wertvolle Überlegungen, die in die gelegentlich zu brachial geführte Diskussion ob der weiterführenden Aufrechterhaltung der Landesjagd eingeflochten werden sollten.“

Was meint Josef Geisler konkret damit? „Natürlich ist sie keine Repräsentationsjagd mehr, aber es gibt verschiedene Überlegungen für die Zukunft“, sagt Geisler. Im nächsten Jahr müsse jedenfalls eine Weichenstellung vorgenommen werden, „dabei möchte ich aber dem neu gewählten Landtag nicht vorgreifen“. Die Entscheidung fällt also erst nach den Landtagswahlen. Das finanzielle Argument wird jedoch ein gewichtiges sein.

Interessant ist die Entwicklung des Wildbestands: Wenn nicht in der Vorzeigejagd des Landes, wo sonst sollten die Rotwildbestände verringert werden? Seit 2010 ging der Wildbestand von 287 auf 185 Stück zurück. Doch die Bilanz offenbart auch Schwächen. Weil der Abschussplan für Rotwild mit 76 Stück nicht so hoch angesetzt war, konnte er übererfüllt werden (117 Prozent). Das wirkte sich gleichzeitig auf die Erfüllung des gesamten Abschussplanes aus (101 Prozent). Aber: Bei Gams- und Steinwild haben die Landesjäger die Abschussquoten mit 84 bzw. 88 Prozent klar verfehlt. (pn)