Von Harald Angerer

Kössen – Wird vielleicht doch nicht gewählt? Diese Frage wird derzeit in Kössen diskutiert. Wie berichtet, hat Bürgermeister Vinzenz Schlechter mit Ende März sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt. Interimistisch führt derzeit Vizebürgermeister Reinhold Flörl die Gemeinde. Als Wahltermin wurde bereits der 25. Juni festgelegt, doch ob diese Wahl auch stattfindet, ist noch völlig offen.

Die Tiroler Gemeindeordnung sieht selbst bei lediglich einem Kandidaten eine Bürgerwahl vor. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Bevölkerung von der Wahl auszuschließen. Denn gibt es bis zum 2. Juni um 17 Uhr keinen Wahlvorschlag, muss der Gemeinderat aus seinen Reihen einen Bürgermeister wählen. Das bestätigt Marianne Döttlinger von der BH Kitzbühel. Bürgermeister würde dann mit ziemlicher Sicherheit der jetzige Interims-Bürgermeister Reinhold Flörl. Auf ihn haben sich die drei ÖVP-Listen im Gemeinderat als Bürgermeisterkandidaten geeinigt. Noch liegt aber kein Wahlvorschlag vor.

Die drei ÖVP-Listen wurden bei der Gemeinderatswahl im Februar 2016 gekoppelt und dürfen deshalb nur einen gemeinsamen Kandidaten stellen. Die drei ÖVP-Listen im Gemeinderat würden die Variante ohne Wahl bevorzugen. „Zum einen sind die Kosten für eine Wahl hoch und zum anderen sind die Leute vom intensiven Wahljahr 2016 etwas müde“, argumentiert Flörl. Auch betonte er die derzeit sehr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Noch darin vertreten sind mit jeweils einem Mandat die Listen „Parteifreie Bürgerliste Kössen – BLK“ und „FPÖ und parteifreie Kössener“.

Beide haben sich noch nicht festgelegt, ob sie einen Kandidaten stellen wollen, bestätigen aber Überlegungen, die Wahl ausfallen zu lassen. „Ja, diese Variante wird diskutiert. Es wird hier noch ein Gespräch aller drei möglichen Kandidaten geben, was das Beste für Kössen ist“, sagt FPÖ-Gemeinderat Emanuel Daxer. Denn eine Wahl würde viel Geld kosten und die Chancen gegen Flörl seien kaum gegeben. Auch BLK-Gemeinderat Erwin Schweinester bestätigt die Überlegungen. „Aus demokratischer Sicht finde ich es aber nicht gut, wenn wir keine Wahl abhalten. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch die Kosten sehen“, erklärt Schweinester. Er will aber nicht nur mit Flörl und Daxer ein Gespräch führen, sondern auch mit den Kössenern. „Ich will wissen, was die Kössener darüber denken, bevor wir eine Entscheidung treffen.“ Bis 2. Juni hat er jedenfalls noch Zeit. Bis dahin laufen die Vorbereitungen für eine Wahl wie geplant.