Von Wolfgang Otter

Kufstein – Der Mangel an Allgemeinmedizinern brennt der Kufsteiner Politik immer mehr unter den Nägeln. Auch die jüngste Ausschreibung von zwei Kassenstellen war erfolglos, damit sind aktuell nur sechs von acht Stellen für Allgemeinmediziner besetzt. So stehen immer mehr Patienten immer weniger Ärzten gegenüber. Ein Problem, das so rasch wie möglich einer Lösung zugeführt werden müsse, war man sich im Rathaus einig.

Daher rief die Stadt zu einem Ärztegipfel, „und was mich besonders freute, es sind alle gekommen“, berichtet Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Er vertrat mit der 1. Vizebürgermeisterin Brigitta Klein (Parteifreie) und dem 2. Vizebürgermeister Hannes Rauch (Volkspartei) das politische Kufstein. Herausgekommen sind dann einige bereits ganz reale Dinge, „wobei das Ziel ja auch überschaubar ist. Wir wollen nicht die Welt retten, sondern zwei Ärzte für Kufstein finden“, sagt Bürgermeister Krumschnabel.

Die Stadt wird jetzt Jungärzten bei der Beschaffung von Immobilien hilfreich zur Seite stehen. Das kann von der Anmietung einer Ordination – die Stadt unterschreibt den Mietvertrag und vermietet weiter – bis hin zur zeitweisen Übernahme der Kosten dafür gehen. Was die finanzielle Unterstützung anbelangt, könnte sich Bürgermeister Krumschnabel vorstellen, auch in die Entschädigung für die Ausbildung der jungen Ärzte (während der sechs Monate in einer Lehrpraxis) hineinzuzahlen. Den Großteil der Kosten übernimmt der Bund. Der Betreiber der Lehrpraxis müsste aber einen Teil bezahlen, hier will die Stadtgemeinde aushelfen. Zuversichtlich, dass der medizinische Engpass überwunden wird, zeigt sich auch Vize-BM Hannes Rauch. Besonders bauen er und BM Krumschnabel noch auf ein Gespräch mit den derzeit in Ausbildung befindlichen Jung­ärzten im Krankenhaus Kufstein. „Dabei erhoffen wir uns weitere Vorschläge, wie wir die Mediziner am Anfang unterstützen können“, sagt der Stadtchef.

In das System soll auch – nach Möglichkeit – der Sozialsprengel enger eingebunden werden, wie BM Krumschnabel weiter ausführt. So besteht die Möglichkeit, dass diplomierte Pflegekräfte „zum Beispiel das Verbandwechseln übernehmen“ können. Damit würden die Ordinationen der Ärzte entlastet. Krumschnabel möchte diese Möglichkeit noch mit dem Sprengel abklären.